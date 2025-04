Martín Piaggio, exintendente de la ciudad, criticó a la gestión de Mauricio Davico: “ Hicimos, en promedio, 200 cuadras por año . Lleva año y medio y no sé si hicieron 20 cuadras. No le machaco que resuelva en año y medio todos los problemas de la ciudad. Pero reitero que a él le gusta usar los 36 años que gobernó el partido justicialista como argumento, y no hay que hacer un gran análisis de que gracias a esas gestiones Gualeguaychú no paró de crecer”.

En relación a las denuncias sobre su mandato, Piaggio señaló: “Entre la realidad y los hechos se demostró que era una cascara para cubrir sus falencias”.

Y agregó: "Ojala que todo lo que él pueda hacer permita que la ciudad pueda avanzar, aunque sea un poquito. Si él puede avanzar con el agua, que sea así".