El hecho ocurrió alrededor de las 6.30, cuando personal de la Comisaría Sexta fue alertado por un vecino que advirtió la presencia de un individuo dentro de su domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos lograron divisar al sospechoso saliendo de la vivienda y dándose a la fuga por los techos, para luego ingresar a otra propiedad del mismo barrio.

De inmediato se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar al sujeto en un pasillo del Barrio 348, donde finalmente fue detenido. Se trata de un hombre con amplio historial delictivo, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular marca Samsung, una campera, una gorra y un buzo —prendas que el individuo intentó descartar durante la huida— además de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones y un billete de un dólar.

Asimismo, se constató que, en el intento de fuga, el detenido sustrajo otro teléfono celular de una de las viviendas por las que pasó, elemento que fue recuperado y secuestrado por el personal actuante.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y se continúan con las actuaciones correspondientes.