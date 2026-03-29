IN FRAGANTI
Entró a robar a una obra en construcción y lo atraparon con herramientas en una mochila
Un hombre de 44 años fue detenido este domingo por la tarde tras ser sorprendido dentro de una obra en construcción mientras sustraía distintos elementos.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en la intersección de Primera Junta e Ituzaingó. Personal de Comisaría Cuarta, que realizaba recorridas preventivas, recibió el aviso de transeúntes sobre el ingreso de una persona al predio.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y encontraron al sospechoso en el interior de la obra. El hombre tenía en su poder una mochila azul oscuro con varios alargues y había reunido otros elementos con intención de llevárselos, entre ellos una pala, una percutora, una agujereadora, una amoladora y herramientas de albañilería.
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Minutos después arribaron trabajadores de la obra, quienes reconocieron los objetos como propios. El encargado indicó que la jornada laboral había finalizado el día anterior a las 10.30.
La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a Jefatura, donde quedó a disposición de la Justicia.