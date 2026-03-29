El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en la intersección de Primera Junta e Ituzaingó. Personal de Comisaría Cuarta, que realizaba recorridas preventivas, recibió el aviso de transeúntes sobre el ingreso de una persona al predio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y encontraron al sospechoso en el interior de la obra. El hombre tenía en su poder una mochila azul oscuro con varios alargues y había reunido otros elementos con intención de llevárselos, entre ellos una pala, una percutora, una agujereadora, una amoladora y herramientas de albañilería.

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Minutos después arribaron trabajadores de la obra, quienes reconocieron los objetos como propios. El encargado indicó que la jornada laboral había finalizado el día anterior a las 10.30.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a Jefatura, donde quedó a disposición de la Justicia.