En horas de la madrugada de este martes, alrededor de las 00:15, personal de Comisaría Sexta intervino en un procedimiento por una tentativa de robo en una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle León Torres, entre Rivadavia y Esteban de Magallán.

El operativo se inició a partir del requerimiento de un efectivo del motorizado del sector, quien alertó sobre una situación sospechosa en el lugar. Al ingresar al domicilio, los funcionarios constataron que una de las puertas se encontraba entreabierta y que el interior de la vivienda presentaba signos de haber sido revuelto.

Tras realizar una inspección de los distintos espacios, los efectivos localizaron oculto debajo de una cama a un joven de 22 años, quien fue inmediatamente aprehendido.

Asimismo, se observó que en el interior del inmueble había una importante cantidad de objetos acumulados y preparados para ser sustraídos. La Fiscalía interviniente fue informada de lo sucedido y dispuso las actuaciones de rigor.