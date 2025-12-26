La investigación por el robo de más de cuatro millones de pesos ocurrido durante la madrugada de este jueves en una vivienda particular sumó en las últimas horas nuevos y llamativos elementos. Las actuaciones permitieron establecer que el autor utilizó parte del dinero sustraído para comprar ropa, asistir a un boliche y consumir estupefacientes, antes de ser localizado por la Policía.

El hecho había sido denunciado por un hombre de 32 años, domiciliado sobre calle El Salvador, en barrio Tagué. Según consta en la denuncia, el damnificado se ausentó de su vivienda junto a su pareja alrededor de las 20.30 y regresó cerca de las 2.30. Al ingresar, advirtió que dos ventanas se encontraban abiertas, sin daños visibles, y luego constató la faltante de un maletín con una suma superior a los cuatro millones de pesos. Ante esa situación, se dio aviso inmediato a la Policía, que inició un rápido trabajo investigativo.

Ropa, boliche y consumo de drogas

El jefe de Policía de Chajarí, Mauricio Maschio, confirmó que la principal novedad de la causa está vinculada al destino que el sospechoso dio al dinero robado. “Esta persona había comprado ropa, había estado consumiendo estupefacientes, salió de fiesta y luego terminó en un hotel”, explicó en declaraciones a Elonce.

Según detalló el funcionario, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del joven de 24 años mediante testimonios y registros fílmicos aportados por vecinos. Además, en la vivienda damnificada se levantaron huellas dactilares que fueron incorporadas a la causa para su correspondiente cotejo.

“Había indicios de que en el hotel habían consumido estupefacientes, había ido a un boliche y luego terminó alojado allí”, añadió Maschio.

Recupero del dinero y situación judicial

Con los datos reunidos, el personal policial se dirigió al hotel ubicado sobre calle Roque Sáenz Peña, donde el sospechoso se encontraba junto a otras dos personas. Al no contar con una orden de allanamiento, los efectivos aguardaron hasta interceptarlo en la vía pública, cerca de las 15.30.

Durante la identificación, el joven reconoció su participación en el hecho y realizó la entrega voluntaria de $4.217.200, en su mayoría en billetes de 20.000 pesos. “Por los registros fílmicos, la persona habría actuado sola”, precisó el jefe policial.

El dinero quedó a disposición de la Fiscalía en turno y fue secuestrado con la presencia de testigos civiles. En tanto, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, correctamente identificado y quedó supeditado a la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.