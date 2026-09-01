Un momento de mucha tensión se vivió este martes al mediodía en el Hogar de Cristo, cuando alrededor de las 12:30 un hombre de 40 años se hizo presente en el lugar armado con un cuchillo y amenazó a las personas que se encontraban allí.



Según informaron desde la Policía Departamental Gualeguaychú, intervinieron oficiales de la Comisaría Sexta. Ante la llegada del personal policial, el sujeto emprendió la fuga hacia el Barrio 338, donde descartó el arma blanca.



Finalmente, tras una rápida intervención policial, los efectivos lograron localizarlo y aprehenderlo.

El hombre fue alojado en la Jefatura Departamental y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.