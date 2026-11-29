Una familia sufrió un robo mientras dormía en su vivienda de calle Corrientes, antes de Colón, en Paraná. Según relataron los damnificados, un hombre ingresó por el balcón de un tercer piso durante la madrugada del sábado y se llevó distintas pertenencias.

Al momento del hecho, la familia se encontraba descansando junto a su hijo pequeño. Entre los elementos sustraídos había llaves y documentación que los afectados intentan recuperar.

Los damnificados indicaron que el sospechoso quedó registrado en imágenes en las que puede verse su rostro. Solicitaron colaboración para aportar información que permita identificarlo o localizar lo robado.

Quienes tengan datos pueden comunicarse al +54 9 3434 29-9550, el número de contacto difundido por la familia, publicó Reporte 100.7.

Fuente: Ahora