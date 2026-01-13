Un joven de 22 años fue aprehendido este martes por la tarde luego de ingresar de manera violenta a una vivienda ubicada en la zona céntrica de Gualeguaychú, en un hecho que generó momentos de tensión entre vecinos.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:40 en inmediaciones de las calles República Argentina y Ayacucho, cuando personal de la Comisaría Segunda fue comisionado al lugar tras un llamado que alertaba sobre una supuesta disputa vecinal.

Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un grupo numeroso de personas que portaban palos y cables. En ese contexto, se entrevistaron con la propietaria del domicilio, una mujer de 56 años, quien relató que minutos antes había escuchado cómo forzaban la puerta de ingreso de su vivienda. Al acercarse, observó que un hombre había ingresado al inmueble y se había encerrado en su interior.

Por temor, la mujer se retiró del lugar y luego advirtió la presencia de varias personas frente a su casa, quienes le indicaron que estaban persiguiendo al individuo. Al intentar regresar, constató que la puerta había sido trabada desde adentro.

Ante la situación, la Policía intervino de inmediato, logró abrir el acceso a la vivienda y puso a resguardo al joven, evitando que la situación pasara a mayores.

Informado el fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del involucrado por el presunto delito de violación de propiedad. El joven quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.