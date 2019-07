Entusiasmado, Piaggio confía en que Fernández se imponga en Gualeguaychú

En conversación con ElDía desde Cero, Piaggio aseguró que “la posibilidad de recibir a Alberto genera entusiasmo, genera responsabilidad”. Se trata de “un candidato muy sólido que tiene, fundamentalmente, una visión diametralmente opuesta al modelo actual, al modelo Cambiemos, de corte netamente neoliberal, especulativo y financiero”.

Siempre, los intendentes son quienes conviven de manera más inmediata y sin mediadores con las necesidades de los pueblos. Y Gualeguaychú no es la excepción. A ello se refirió Piaggio para sostener la necesidad de “cambiar de modelo”.

“Nos ponemos en contacto con la parte fea de toda esta historia, porque a los municipios y a los gobiernos locales recurre, cada vez con más intensidad, la gente que la está pasando muy mal, la clase media, los pobres, los indigentes, los que no tienen posibilidades de trabajo; quienes a raíz del enfriamiento de la economía, no tienen siquiera las posibilidades de generar changas para sobrevivir”, expresó.

“Mucho más allá de mi responsabilidad como Intendente, esta situación me hace sentir un deseo de participar fuertemente para que llegue otro modelo. Siempre digo lo mismo, no importan los partidos políticos, lo que importa es la concepción de que no es viable un modelo neoliberal en el que gana solamente el mundo financiero, que representa el 0,1 % de la población y condiciona al otro 99,9 %”, agregó el reelecto Intendente.

Por otra parte, aseguró que “como gobernante sueño todos los días con tener la posibilidad esto de ser representante de mi pueblo en condiciones mucho más favorables; con posibilidades de que la gente pueda trabajar, consumir, de que no pierda todos los días poder adquisitivo, y para que nuestras políticas sociales y sanitarias se puedan transformar, para que apunten mucho más a lo preventivo y no estar tanto en la contingencia, conteniendo las consecuencias de este modelo”.

Las PASO en Gualeguaychú

¿En la ciudad cree que ganará el precandidato del Frente de Todos?, fue la pregunta. “Yo creo que sí”, contestó Piaggio, convencido. “Lo percibo en nuestra comunidad, fundamentalmente en torno a lo que sienten los vecinos”, argumentó, aunque aclaró que “hay que ser muy respetuoso y hacer el análisis con elementos reales, y sortear una ficción mediática que muchas veces poco tiene que ver con la realidad de la gente en el día a día”.

El diagnóstico del Intendente es el mismo que hace buena parte de la población. Por un lado, apuntó a las condiciones generadas por la política externa del gobierno nacional: “La Argentina tomó con el Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares, deuda externa que tiene que pagar en los próximos 4 años y medio. Evidentemente, no hay forma de pensar un país viable en torno a eso”, apuntó en este sentido.

Y, por otro lado, puso de manifiesto las consecuencias locales de la economía de los últimos años: “El año pasado se perdieron 1300 fuentes de trabajo en el mercado formal, algunos de ellos trabajadores con más de 15 o 20 años de trayectoria. Y en este primer cuatrimestre hay registrado más de 500 despidos de trabajadores formales. Eso solamente en nuestra ciudad”, ejemplificó quien ha sido, desde el primer día, muy crítico del modelo sostenido por el gobierno nacional.