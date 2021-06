Envejecimiento activo en una vivienda colaborativa

Hasta hace muy poco tiempo, era un sueño inviable para las personas adultas mayores, que llegan a viejos sin una casa propia y sin capacidad de ahorro. Ahora, a partir de una decisión política del presidente Alberto Fernández, será una política del Estado Nacional.

Si pensamos en cuánto se ha alargado la vida y los cambios sociales que se han dado en las relaciones intrafamiliares, ya no se da que la familia coincida en un domicilio (como en generaciones anteriores), todo ha cambiado.

Por varios factores, las residencias geriátricas no son la solución más feliz para aquellos que son auto válidos, que desean seguir disfrutando de la vida, con amigos o parejas, o simplemente entre pares de forma independiente. “Sin ser una carga para nadie y estar acompañados por gente que pasa por lo mismo, compartiendo actividades y seguir sintiéndose jóvenes”, como dijo el Presidente.

Hoy en día, la sociedad condena a gran parte de las personas a envejecer en entornos que no son adecuados ni a sus circunstancias ni a sus intereses. Además, el ritmo de vida actual, en la mayoría de casos, hace que el contacto con los familiares, amigos o seres queridos pase a ser ocasional. El crecimiento de las distancias es grande y contribuye al problema más común entre las personas adultas mayores: la soledad.

Por este motivo, el anuncio de Alberto Fernández es celebrable desde muchos puntos de vista. Esta política que piensa desarrollarse entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el PAMI (Programa de Atención Médica Integral), la línea “Casa Propia – Casa Activa”, tendrá como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a personas mayores al tiempo que promoverá la vejez activa y el desarrollo humano en comunidad.

Durante 2021-22 se construirán 3.200 viviendas, distribuidas en 100 complejos habitacionales que se adjudicarán en comodato a mayores de 60 años de edad, más los equipamientos colectivos con áreas para realizar actividades educativas, deportivas y de recreación, más 100 Centros de Día con atención de salud primaria y terapéutica, que será brindada por el PAMI.

La posibilidad de un hogar propio, independiente, pero con lugares comunes, que facilite visitar vecinos y amigos, más la posibilidad de disfrutar y participar solidaria y colaborativamente, es otra forma de envejecer. Una forma más llevadera, más linda.

Esta decisión también se da gracias al empuje invaluable, en términos de visibilidad, que han dado al tema quienes conforman #LAMAREAPLATEADA a través de “La revolución de las viejas”, encabezada por la diputada nacional Gabriela Cerruti (hoy son más de 30 mil mujeres), quienes han logrado instalar el tema en la agenda política nacional.

Es admirable el trabajo que están llevando a cabo en esta tarea deconstructiva, porque sin dudas más temprano que tarde vamos a estar todos y todas repensando “como habitar las vejeces”. Ellas son quienes están allanando el camino.

Gracias a mis años de trabajo en PAMI, en el Área de Prestaciones Sociales, doy fe que las actividades sociopreventivas, como parte de la salud integral, son fundamentales a la hora de evitar enfermedades y, en el contexto de pandemia, eso se ve más que nunca, por la falta de interacción entre pares. Esto hace que haya muchas más personas depresivas. Tengo la oportunidad de hablar con ellas y me cuentan lo triste de que les resulta este momento. Siempre valoro las amistades que conservo de muchos afiliadas y afiliados, se genera un vínculo mucho más que laboral.

Bienvenidas sean este tipo de políticas públicas que brindan soluciones de fondo. Más ahora, que con casi el 90 por ciento de adultos mayores vacunados, se está próximo a volver a las actividades en los centros de jubilados. El panorama, por fin, empieza a ser realmente otro, aunque falta un esfuerzo más.

No me resulta redundante decir que son medidas tomadas por un gobierno que levanta la bandera de la justicia social, un gobierno que, pese a todas las complejidades, amplía derecho, y no los recorta.

En nuestra ciudad, también el de las personas adultas mayores es un sector muy importante y eso se ve reflejado en las múltiples políticas que se llevan adelante. En la última sesión del Concejo Deliberante aprobamos el cupo habitacional para el sector, lo que, en los hechos, significa garantizar un 10 por ciento de los programas habitacionales y la creación de un registro de necesidad habitacional de este segmento etario.

Si algo me posiciona en este proyecto son decisiones como esta. Como cuando, hace unos años, “la jubilación de Cristina” fue ponderada y valorada por muchísimas personas que habían tenido “patrones” que no les hicieron los aportes y llegaban a viejos sin ningún ingreso, ni obra social.

Lo que hay que tener en claro es el norte hacia dónde vamos. Hoy, en nuestra patria querida está empezando a salir el sol, para “volver a ser felices” como nos merecemos y concretar todos los proyectos que se truncaron a raíz del contexto de pandemia mundial.

Sin dudas, necesitamos más de estas inyecciones de esperanza, más políticas que incluyan.

*Concejal frente PJ-Creer, licenciada en Ciencia Política