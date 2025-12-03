El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol con la participación de 48 Selecciones por primera vez. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a las últimas siete ediciones del torneo, que contaron con 32 equipos. El sorteo se realizará el viernes próximo en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. y definirá la composición de los 12 grupos que disputarán la fase inicial del certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuántos equipos participarán de la Copa del Mundo de 2026?

La FIFA confirmó que las 48 Selecciones estarán distribuidas en 4 bombos de 12 equipos cada uno. La organización basó esta división en el ranking mundial de noviembre de 2025, con la particularidad de que los tres países anfitriones ocupan lugares en el Bombo 1 independientemente de su ubicación en la clasificación internacional. Esta metodología busca garantizar el equilibrio competitivo en la fase de grupos y evitar cruces prematuros entre las selecciones mejor posicionadas del mundo.

Los tres anfitriones del torneo tendrán un tratamiento especial durante el sorteo. México será identificado con una pelota verde y se ubicará automáticamente en la posición A1 del Grupo A. Canadá recibirá una pelota roja y ocupará la posición B1 del Grupo B, mientras que Estados Unidos será señalado con una pelota azul y estará en la posición D1 del Grupo D. El resto de los equipos del Bombo 1 llevará pelotas blancas y se asignarán como cabezas de serie en los nueve grupos restantes.

El Bombo 1 reúne a las potencias del fútbol mundial junto a los organizadores del certamen. España ocupa el primer lugar del ranking FIFA y encabeza este grupo, seguida por Argentina como subcampeona mundial y segunda clasificada. Francia e Inglaterra completan el podio de las mejores selecciones según la clasificación internacional, mientras que Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan el lote de favoritos. La FIFA implementó un sistema que garantiza que España y Argentina solo puedan enfrentarse en la final si ambas ganan sus respectivos grupos.

La composición de los bombos se definió en función del rendimiento de cada selección en las eliminatorias y su posición en el ranking mundial. El Bombo 2 incluye equipos con trayectoria mundialista importante como Croacia, actual subcampeona del mundo, y Uruguay, cuatro veces campeón del torneo. Colombia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia completan este grupo de selecciones que evitarán enfrentar a las grandes potencias en la primera fase.

El tercer bombo presenta un nivel competitivo heterogéneo con selecciones que regresan al Mundial después de varias décadas ausentes. Noruega vuelve a disputar la Copa del Mundo con Erling Haaland en sus filas después de quedar afuera desde Francia 1998. Escocia también retorna tras 27 años de ausencia del máximo certamen del fútbol. Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica completan el Bombo 3, con equipos que buscarán dar sorpresas en la fase de grupos.

El cuarto bombo es el único que aún no está completamente definido. Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda son las seis selecciones confirmadas en este grupo. Los otros seis cupos se resolverán en marzo de 2026 a través de dos repechajes: el europeo que otorgará cuatro plazas y el intercontinental que entregará dos lugares. Italia es el nombre más resonante entre las selecciones que deberán disputar el repechaje europeo, junto a otras potencias como Polonia, Turquía, Dinamarca, Ucrania y Suecia.

Las Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Bombo 1

Canadá (local).

México (local).

Estados Unidos (local).

España.

Argentina.

Francia.

Inglaterra.

Brasil.

Portugal.

Países Bajos.

Bélgica.

Alemania.

Bombo 2

Croacia.

Marruecos.

Colombia.

Uruguay.

Suiza.

Japón.

Senegal.

Irán.

Corea del Sur.

Ecuador.

Austria.

Australia.

Bombo 3

Noruega.

Panamá.

Egipto.

Argelia.

Escocia.

Paraguay.

Túnez.

Costa de Marfil.

Uzbekistán.

Qatar.

Arabia Saudita.

Sudáfrica.

Bombo 4