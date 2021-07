Era changarín, la pandemia lo dejó sin recursos y la China Suárez le cambió la vida

Carlos Colombo es un vecino de La Plata que se vio afectado por la situación del país y comenzó a hacer diferentes changas. Lo que nunca se imaginó este vecino de 55 años es que nada menos que María Eugenia "La China" Suárez y Juan Giorgetti de Los Totora se iban a involucrar y le iban a dar una mano.

Todo comenzó en enero pasado, cuando Carlos decidió comenzar a pegar papelitos por Parque Castelli con una consigna más que contundente: "Corto pasto, limpio canaletas, pinto, etc. Me pagan lo que puedan. Cualquier ayuda me sirve".

Una vecina lo vio, compartió la publicación en Twitter y la China Suárez lo retuiteó para casi sus 4 millones de seguidores.

Embed Zona de Parque Castelli. La Plata. Recién hablé con el señor y es súper amable. Lo único, que no tiene máquina grande para cortar pasto, pero sí para trabajos normales. Y hace de todo. pic.twitter.com/wSl24l9BXu — мαяα (@NegraPorDentro) June 10, 2021

"Recién hablé con el señor y es súper amable. Lo único que no tiene máquina grande para cortar pasto, pero sí para trabajos normales. Y hace de todo", publicó Mara en el tuit original la vecina que compartió la imagen.

Este mensaje llegó a Juani Giorgetti, uno de los fundadores de la banda platense, quien llamó a Carlos para contarle que juntaron el dinero para comprarle una cortadora de pasto en agosto.

"No imaginamos que iba a pasar esto. Yo puse una necesidad y que lo hayan visto... por lo menos lo valoraron, lo leyeron y eso se agradece mucho", le dijo Carlos al medio La Nación.

"Yo hago changuitas, no pongo precio o valor porque todo el mundo está pasando una situación difícil", añadió y explicó que en este último año debió trabajar a cambio de comida.