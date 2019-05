Era empleada municipal, la echaron por sus videos hot y ahora quiere ir a lo de Tinelli

La ex agente de Control Urbano que denuncia que fue echada luego de la difusión de sus videos íntimos apunta ahora a llegar a la televisión. Sonia Pellizzari, la empleada municipal de La Plata que asegura que fue echada luego de la difusión de varios videos sexuales, ya tiene un nuevo objetivo en su carrera: llegar a la televisión. Tras la gira mediática denunciando su despido injustificado, la joven de 26 años ahora sueña con llegar al Bailando por un Sueño. "Si me convocaran habría que verlo, pero diría que sí. Si (Marcelo) Tinelli me invita, voy", dijo en diálogo con Radio Latina.Pellizzari también afirmó que continuará con su trabajo en la plataforma de servicios de webcams en la que comercializaba grabaciones suyas desnuda o en situaciones sexuales a usuarios registrados. "Pienso seguir porque es lo que me queda. Tenía el trabajo municipal como principal ingreso y la webcam como un extra", señaló.La joven se desempeñaba como reemplazante en los días feriados y fines de semana en las oficinas de Control Urbano. Es el área que se dedica a las supervisiones y a las inspecciones de locales y del tránsito en la ciudad. Esa repartición tiene intensa actividad en las noches y madrugadas: actúa como agente de aplicación de las normas de nocturnidad y de locales gastronómicos o de entretenimiento nocturno.Desde la municipalidad precisan que su despido nada tuvo que ver con sus videos sexuales, sino que se debió a sus recurrentes inasistencias. En 28 fines de semana entre abril de 2018 y marzo de 2019 se ausentó, faltó sin justificación o pidió licencias por enfermedad, dice el reporte del Municipio. "Se deja constancia que la medida (de cesantear al agente) queda efectiva, atento a que están en nuestro poder todas las pruebas de que la empleada no asistió a su lugar de trabajo casi en el 50 % de los días que le correspondía en el último año", detalla el informe del área de Recursos Humanos de la Comuna.Para Pellizzari, es "una mentira para justificar el despido". "Se pusieron a buscar faltas, a manipular faltas. Además, si fuera como ellos dicen, se saltearon un par de pasos porque de tener tantas faltas a un despido debió haber habido antes un llamado de atención", lanzó. Y remató: "Cuando fui a que me expliquen los motivos me dijeron que era por el video".