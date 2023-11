La nueva Defensora del Pueblo de Gualeguaychú, Erica Maragliano, habló en Ahora Cero Radio, donde contó cómo se preparó para ejercer esta nueva función: “Me presenté, llamé, investigué, estudié me reuní con las ONGs y presenté un proyecto. Yo entré hace 25 años por concurso en la Municipalidad, no me es ajeno cuáles son las formalidades para presentarse en un concurso. Lo que pase paralelamente a eso, estoy acostumbrada a verlo y es ajeno a mí”.

En este sentido, Maragliano informó que contó con cinco avales y 480 firmas que respaldaron su candidatura, y aclaró que el trabajo con la comunidad y la defensa de los derechos no es ajeno ni nuevo para ella.

“Me encanta que con la figura de Defensora del Pueblo una tiene mucho más herramientas. Yo en estos años me he visto frustrada muchas veces en querer solucionar temas y no tener herramientas ni legales, ni jurídicas, ni normativas que me amparen. Ahora tenemos una Constitución nacional con la reforma del ‘94, con la de 2008 de Entre Ríos, con la Ley 1027 que es la de municipios en la provincia, es decir que tenemos todo un amparo”, destacó la futura Defensora.

Entre las cualidades que resaltó Maragliano estuvo la arista ambiental, lo que la llevó a plantearse que si la figura hubiera existido antes podría haberse presentado ante la Haya para defender los derechos de los gualeguaychuenses durante el conflicto con Botnia.

“Estoy convencida que es una herramienta muy válida, de hecho desde que se ha instalado en distintos países, nunca nadie pensó que no servían, siguieron sosteniéndola a través del tiempo. Yo creo que en un momento de crisis como el que estamos viviendo es sumamente válida”, apuntó.

Sobre las acusaciones de parte de la oposición en torno a los tiempos que no se respetaron y las denuncias de que al piaggismo no le importa la figura del Defensor del Pueblo, Erica manifestó: “Son todas lecturas válidas yo no acostumbro a devaluar a nadie, ni la opinión de nadie. Estoy acostumbrada a trabajar con toda la comunidad, nunca le pregunto al que me llama por un reclamo si es peronista, radical, o de Milei. Tampoco sé hasta qué punto es real todo esto, porque incluso gente que responde al futuro intendente me ha llamado para felicitarme, los empleados están contentos”

Y agregó: “Se busca siempre a una persona idónea, que esté preparada para afrontar la defensa y las garantías y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por lo general en los países un poco más desarrollados se enfocan solamente en personas idóneas y no tanto en problemas político partidarios. Yo tengo muchas ganas de trabajar en la defensa de los derechos de los gualeguaychuenses y muchas ganas de ponerme en marcha”.

“Yo estoy para trabajar desde que entré a la municipalidad y es lo que sigo haciendo .Y todo lo demás responde un folklore, del cual no soy partícipe”, afirmó sobre el proceso de selección que enfrentó, donde los dos bloques de la oposición afirmaron que no se estaban respetando los tiempos legales.

Por el momento, Maragliano no sabe cuándo empezará a cumplir su nueva función, pero cuando lo haga deberá presentar licencia a su puesto municipal en planta permanente.

El lugar donde se desempañará la Defensora del Pueblo no está confirmado tampoco, pero en su proyecto la nueva autoridad propuso que sea en un espacio independiente de la Administración Municipal.

De todos modos, Maragliano aseveró que “no pienso quedarme instalada en una oficina. Me parece que la clave está en ir y hablar con la gente en los lugares donde me convoquen o me llamen. Porque no veo a la administración como algo estático sino algo más dinámico”.