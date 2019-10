Ernestina Pais contó por qué no quiso hacerce el test de alcoholemia tras chocar un auto

Embed

“Anoche hubo una muestra de fotografía a la que asistí -empezó contando Ernestina, desde un móvil con Intrusos-. Esto pasó a las 2 de la mañana, pero la discusión con los (agentes) de tránsito duró tanto tiempo que en el acta que tengo yo, que no es la que tienen ustedes, dice 2 de la mañana y no habla ni de alcohol, ni de fuga". Pais se refiera a un acta policial que circuló en estas, donde se informaba que, tras el choco, ella se encontraba “en aparente estado de ebriedad”. En cambio, la versión de la conductora es muy distinta: "El acta que está circulando se hizo sin mi presencia”.

Luego, relató con firmeza la secuencia de lo sucedido: “Salgo de este lugar (la muestra de fotografía), salgo por Libertador, y voy del centro a mi casa (en La Lucila). Doblo por una diagonal que se llama Espora. Cuando lo hago, me topo con un auto que tapaba la dársena, como yo venía a una velocidad baja, porque soy prudente, lo veo, y maniobro de manera prudente, porque si yo hacía una maniobra brusca volcaba el auto. No me esperaba que el auto estuviera ahí, obviamente, y lo toqué con mi rueda delantera a su rueda trasera”.

fuente: Infobae