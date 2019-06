Entrevistada en Implacables junto a Marta González por su trabajo en la obra El Show de los Cuernos, Ernestina Pais se refirió a las declaraciones de Juan Di Natale el sábado pasado. El periodista contó que se negó a participar de la última temporada de CQC para evitar compartir trabajo con Roberto Pettinato, y su colega aseguró que hubiese hecho lo mismo ya que años atrás el conductor intentó acosarla.

"Con Juan tenemos una amistad de 25 años, fuimos amigos, socios y todo lo que se puede ser con una persona. Te puedo decir que tiene razón: él quiso seguir en CQC porque yo iba a conducirlo, y yo quería seguir si él estaba. Esa era la condición de los dos. Sé la clase de persona que siempre fue Pettinato y era cuestión de minutos que se diera a conocer. Era intolerable. Para mí él es un gran responsable de que CQC no esté", contó Ernestina.

La conductora contó que "nunca trabajaría" con Pettinato porque en una ocasión intentó acosarla, pero ella logró frenarlo: "La única vez que intentó acorralarme contra una pared le dije que seguramente debía tener muchos problemas con su sexualidad para violentar de esa manera a una mujer, y nunca más se me acercó".

Todo ocurrió durante una grabación del recordado programa La Biblia y el Calefón, cuando Pettinato estuvo presente en calidad de invitado: "Fue una situación en la que él pensó que era gracioso y yo lo frené en seco. Esto como de tirarse encima y querer abrazarte sin que nadie se lo permitiera… Ahí le dije cuántos problemas debía tener con su sexualidad para ser así con una mujer".

Según su testimonio, en 2009 él se postuló para conducir CQC pero finalmente ella fue la elegida para hacer ese trabajo. Y él la llamó en reiteradas oportunidades para saber si iba a aceptar: "Lo padecí cuando se postulaba para conducir CQC y me taladraba por teléfono para saber si iba a ser yo la conductora. Después dijo que lo llamaron y que contestó que no quería hacerlo, así que mintió. Eso te demuestra la persona que es". Luego, en 2013, el ex Sumo se puso al frente del ciclo por la pantalla de América.

Al ser consultada sobre sus sensaciones después de conocer las denuncias por acoso de otras mujeres contra Pettinato, como Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose, Karina Mazzocco, Julieta Ortega y Josefina Pouso, la periodista aseguró que "se hizo justicia".

"No fui acosada ni abusada por Pettinato porque lo frené en seco desde el inicio. Él creía que esa forma (de relacionarse) era natural y galante. También me molestó que mintiera cuando fue lo de CQC y me ninguneara cuando me llamó por lo menos diez veces diciéndome: 'Quiero conducir CQC', 'avisame si vas', '¿vas a decir que sí?'"