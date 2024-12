En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Troncoso afirmó que el problema con los salarios docentes “fue una situación totalmente indeseada, imprevista y bastante triste”.

“El sábado a la mañana, temprano, nos empezaron a llegar los reclamos de los recibos y los salarios, y se conjugan varias cosas. Primero, llama la atención la época en que pasa un error tan masivo y como gobierno vamos a tomar las medidas de investigación interna para ver qué pasó”, advirtió.

En ese marco, planteó: “Habíamos cerrado una paritaria buena con un acuerdo total hasta febrero o marzo y un pre-acuerdo hasta julio del año que viene, y llama la atención esta situación. No quiero emitir juicio antes de hacer la auditoria para ver qué pasó, se cree que son alrededor de 15.000 recibos mal liquidados en diciembre, que es una época sensible. Sin apuntar a nadie, llama la atención un error tan masivo y vamos a tomar las medidas necesarias”.

De todos modos, advirtió: “Tenemos un sistema de liquidación de sueldos que es prehistórico, y el compromiso de esta gestión viene siendo, antes de que esto suceda, cambiar este sistema que es vetusto”.

Y remarcó que “además, no hay que confundir lo que fue una incorrecta liquidación con el pedido, al que se están montando algunos sindicatos nuevamente, de que se devuelvan los días de paro descontados. Estamos dispuestos a rever lo que pasó con la liquidación y estamos dispuestos a que cada docente que haga su descargo, inmediatamente se le devuelve el dinero, y luego se hará la revisión de si está bien devuelto o no. Una cosa es la liquidación malhecha o con errores y otra cosa muy diferente es el reclamo alrededor de los días de paro descontado, que es una política de este gobierno que los días no trabajados, no se pagan, los días de paro, son días de salario caído”.

“En 48 o 72 horas vamos a tener bien discriminado cuándo hubo error y cuándo no. Por eso para no hacer esperar a los docentes, cuando cargan su reclamo –que tiene efecto y consecuencia de declaración jurada- se paga inmediatamente –por complementaria- confiando en la buena fe del docente. Vamos a tardar unas 72 horas en tener un backup completo de qué pasó con cada docente en particular, en relación a la auditoria que estamos haciendo en liquidaciones del CGE y en la Dirección de Liquidaciones de Hacienda”, señaló.

Recursos nacionales

En otro orden de temas, consultado sobre los recursos de ATN enviados desde la Nación, donde Entre Ríos fue una de las provincias menos beneficiadas del país, Troncoso indicó: “No me sorprende tanto, porque venimos viviendo un Estado nacional ausente de la realidad de muchas provincias, incluida la nuestra, y quiero aclarar que cuando el gobernador se comprometió a dar una mano en términos de gobernabilidad con varias leyes que se votaron, no fue por un intercambio de ‘tomala vos, dámela a mí’; fue una decisión política en virtud de algunas cuestiones en las que coincidimos con el gobierno nacional, que básicamente son contra el populismo, contra la falta de institucionalidad, etc. Pero sí, no deja de sorprender el nivel de ausencia o de corrimiento que ha tenido el gobierno nacional de la realidad de nuestra provincia”.

En ese marco, en cuanto al diálogo de estas cuestiones con las autoridades nacionales, dijo que “se habla, pero no es fácil encontrar un ida y vuelta genuino y dinámico con el Ejecutivo. Con la ministra (Sandra) Petovello tengo un buen ida y vuelta, con la Secretaría de Trabajo y con algún otro funcionario en particular, pero noto un nivel de encapsulamiento de las autoridades nacionales, que viven en una realidad propia. Lo hablamos y lo planteamos en la medida que podemos”.

Como ejemplo, mencionó: “Ahora encontramos una salida a un conflicto con dos obras en Diamante y en Viale. En Diamante fui al obrador, hablé con los trabajadores, ahí falta una transferencia de fondos del gobierno nacional a la empresa contratista, que no encuentra respuestas del gobierno nacional, y nosotros cuando intentamos hacerlo, tampoco tenemos una respuesta clara. Realmente cuesta encontrar una dinámica de ida y vuelta en estas cuestiones”.

“Dios quiera que Nación entienda y se comprometa con nuestra realidad. Tampoco pedimos que nos regalen nada, pedimos lo que nos corresponde. En dos cuestiones de fondo tuvimos que ir en reclamo judicial a la Corte Suprema, tuvimos que recurrir a esto que es el último recurso, y se están estudiando nuevas cuestiones en términos judiciales. Esperamos que haya un punto de inflexión, un cambio de paradigma, pero no nos sorprendería que no lo haya. Lo más realista y lo más sensato que somos nosotros, que seguiremos campeando esto como lo venimos haciendo, y que tenemos que administrar la realidad y asumirla”, concluyó.