Es argentino, juega en el Chelsea y sorprendió con su imitación de Elvis

El futbolista fue la gran estrella del cumpleaños de David Luiz, su compañero en el Chelsea. Gonzalo “El Pipita” Higuaín sorprendió a todos cuando eligió asistir a la fiesta de disfraces por el cumpleaños del brasileño David Luiz disfrazado como Elvis Presley, el Rey del Rock & Roll. A pesar de llevar apenas cuatro meses en el Chelsea y de que cualquiera podría sentir vergüenza por ser unos de los "nuevos", Higuaín no sólo fue uno de los invitados de honor a la fiesta de disfraces que organizó el defensor brasileño David Luiz, sino que también se convirtió en la estrella de la noche.Luego de analizar distintas opciones, el ex delantero de la Selección Argentina eligió vestirse como lo hacía Elvis Presley: pantalón, chaqueta blanca y botas blancas, con anteojos oscuros y, para rematarla, una gran peluca. Y así fue, aunque lo mejor todavía estaba por venir. Tras sorprenderse y reírse al ver a sus compañeros, el Pipita se adueñó del show. Fue cuando David Luiz, disfrazado como un jefe indio, le propuso subir al escenario para que todos lo vieran. Y lejos de intimidarse, el delantero la rompió.Primero, es verdad, provocó algunas risas por el esfuerzo que hizo para hacerse entender en inglés, un idioma que recién está empezando a hablar (además del castellano maneja a la perfección el italiano). "Thank you, David Luiz, for birthday tonight", arrancó ante los aplausos de todos. Y casi como Carlos Tevez cuando confesó que para él era "very difficult" hacerse entender, siguió: "The music is posible more good. Brazilian is top for me. I like brasilian. But now, reggaeton". Y con una control total de la situación, se puso todavía más en la piel del recordado Rey del Rock & Roll cuando comenzó a sonar la melodía de Suspicious Mind, uno de los grandes clásicos de Elvis. Ahí, casi como un personaje del programa de Diego Capusotto, se puso a "cantar" mientras bailaba junto al cumpleañero.Moviendo la pelvis, agachándose, levantando los brazos y arengando al resto de los invitados a seguirlo, Higuaín se divirtió e hizo divertir a todos. Y así, de yapa, demostró que a los 31 años quiere empezar a disfrutar. "Siempre me arrepentí por refugiarme y no salir. Decir 'pasó esto y no salgo para no mostrarme'. Cuando la realidad es que hay gente que hace tanto daño y cosas malas e igual sale a cara descubierta y sin vergüenza, mientras nosotros, que no matamos a nadie, que sólo practicamos un deportes, ¿no podemos salir?", había planteado hace unos meses el Pipita. Y es claro que decidió bien.