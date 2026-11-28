El costo de vida puede cambiar de forma marcada a pocos kilómetros de distancia y bajo una misma referencia de ingresos. La experiencia de un argentino radicado en Búzios reabrió la comparación entre lo que permite cubrir un presupuesto mensual en Brasil y los gastos que enfrenta una pareja para vivir en la Ciudad de Buenos Aires.

“Con $1,5 millones en Argentina la verdad no hacés mucho, o por lo menos donde yo vivía”, planteó Alex Cerlli en un video compartido en Instagram que tuvo más de 200.000 reproducciones. Luego trasladó ese monto a la moneda brasileña y explicó cómo distribuye el dinero durante un mes en la ciudad turística del estado de Río de Janeiro.

El joven, que trabaja en el sector turístico y comparte videos sobre su experiencia en en el país vecino, estimó que con 1.500 reales ($435.000) se puede alquilar un departamento semiamueblado y ubicado a una distancia razonable del centro de Búzios.

El alquiler y el supermercado concentran la mayor parte del presupuesto Cerlli calculó un gasto de unos 300 reales ($87.000) por semana para hacer las compras de supermercado de dos personas. Si se replica esa cifra durante cuatro semanas, el desembolso mensual en alimentos asciende a 1.200 reales ($348.000).

A ese monto sumó 50 reales ($14.500) por el servicio de internet y el plan de teléfono, 150 reales ($43.500) por electricidad, 60 reales ($17.400) por gas y cerca de 200 reales ($58.000) mensuales para transporte.

“Por aproximadamente 300 reales ($87.000) por semana te hacés la compra semanal en el súper para dos personas”, afirmó al detallar los gastos cotidianos que tomó como referencia.

Según su desglose, el presupuesto mensual quedaría compuesto de la siguiente manera:

Alquiler : 1.500 reales ($435.000)

: 1.500 reales ($435.000) Supermercado : 1.200 reales ($348.000)

: 1.200 reales ($348.000) Internet y teléfono : 50 reales ($14.500)

: 50 reales ($14.500) Luz : 150 reales ($43.500)

: 150 reales ($43.500) Gas : 60 reales ($17.400)

: 60 reales ($17.400) Transporte: 200 reales ($58.000)

El creador de contenido señaló que los gastos alcanzan los 3.160 reales ($916.400) por mes y sostuvo que, sobre un ingreso de 5.000 reales ($1.450.000), quedarían 1.840 reales ($533.600) disponibles.

Su planteo apunta a que el ingreso permitiría afrontar los gastos básicos y conservar una parte del dinero para otros fines. “Va a quedar en uno qué es lo que hace con la plata que le queda, si invertirla, ahorrarla, gastarla en algo que uno quiera”, sostuvo.

El contraste con CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el contraste con los $1,5 millones que Cerlli equiparó a 5.000 reales ($1.450.000) muestra otra escala de gastos. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), una pareja de 25 años, económicamente activa y no propietaria de su vivienda necesitó $1.623.903 en octubre para acceder a la Canasta Total.

Una pareja no propietaria necesitó en octubre más de $1,6 millones para cubrir la Canasta Básica Total en CABA.

Ese nivel de consumo contempla alimentos y otros bienes y servicios, y supera en $123.903 el monto que el creador de contenido tomó como referencia para describir su presupuesto mensual en Búzios. La Canasta Alimentaria para ese mismo hogar llegó a 637.331 pesos.

A eso se suma que según una estimación de Zonaprop, el alquiler de un dos ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicó en $909.058 mensuales en octubre, tras experimentar una suba 1,2 por ciento.

“En 2026, el alquiler acumula +22%, por debajo de la inflación (+26%). En los últimos 12 meses, el precio medio en CABA sube 27,2%, frente al 28,7% de septiembre, y mantiene la desaceleración de su incremento interanual. Puerto Madero es el barrio más caro, con un precio medio de $1.311.557 por mes. Lugano es el más económico con $660.811 por mes”, sumó el reporte del sitio especializado.

En caso de sumar la Canasta Básica Total (CBT) porteña al promedio mensual del alquiler de un dos ambientes, el resultado arroja un monto total de $2.532.961, un millón de pesos más que los gastos del video viral. Cabe destacar que la comparación se realiza con ciudades de dimensiones e infraestructura diferentes.

Al analizar solo los servicios públicos, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet calculó que, en noviembre, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios necesitó $291.247 mensuales para cubrir electricidad, gas, agua y transporte.

El transporte concentró $157.249, más de la mitad de la canasta, seguido por la energía eléctrica, con $54.919; el agua, con $44.522; y el gas, con $34.557. En el video, el argentino radicado en Brasil estimó 460 reales ($133.400) mensuales para luz, gas, internet, telefonía y movilidad, sin incluir el supermercado ni el alquiler.