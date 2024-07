Un estadounidense que vivió en Argentina y suele publicar videos en los cuales destaca la diferencia entre ambos países reconoció que extraña algo impensado de la tierra que vio nacer a Messi y Maradona.

El hombre se refirió sobre el uso del papel higiénico y otros métodos para higienizarse cuando se va al baño, obtuvo miles de reproducciones y generó variados comentarios.

"Vivir en Argentina me ha dañado la mente. En este momento estoy en la Capital del país más desarrollado del mundo, se supone con toda su innovación, con sus calles bien elegantes, con la arquitectura increíble, con la infraestructura espectacular, con toda esa construcción", comenzó diciendo el estadounidense.

"Tienen todo eso y no podrían haber pensado en algo más útil para limpiar el culo que papel, papel higiénico, cómo es que el papel higiénico, papel no es higiénico comparado con agua. Ahora me toca bañarme en lugar de o sea, una vez que te acostumbras a agua para limpiarse el culo. No hay paso atrás", agregó el extranjero.

La reacción en las redes sociales por el uso del inodoro

Como era de esperar, el video tuvo una enorme cantidad de reproduciones y comentarios por parte de los usuarios de X, entre los cuales sobresalen los siguientes: "Yo no tengo bidet en mi casa por qué así lo quise pero igualmente después de hacer el número 2 estoy obligado a bañarme.. sino no puedo seguir cn mi día …", "Cuando estoy afuera me toca usar la ducha otra no queda.

Como vas a andar con el culo cagado por la vida" y "En estos países no se usa directamente o no se estila la implementación de este sanitario en el baño: *Estados Unidos *Canadá *Francia *España (salvo en Zamora donde es obligatorio por ley) *Toda Europa del Norte".

En tanto, otros comentarios sobre el video fueron "como doma la civilizacion austral", "LO QUE USAN BIDET LES GUSTA SENTIR EL CHORRO EN EL CULO NO HAY OTRA EXPLICACIÓN" y "Igual el papel no se deja de usar, es papel y luego agua".