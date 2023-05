El próximo lunes 24 de abril será feriado para los trabajadores cuyas empresas determinen que adhieren al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, un día que fue incluido en el calendario oficial como no laborable.



Desde la sanción de la ley N° 26.199, el 24 de abril se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, fecha en la que se recuerda el genocidio del pueblo armenio ocurrido en el año 1915.

¿Es feriado el lunes 24 de abril?

En el calendario confeccionado por el Ministerio del Interior de la Nación, este día figura como no laborable. Esto significa que el empleador es quien toma la decisión de otorgar o no el día libre a sus trabajadores. No se considera feriado nacional.



¿Qué se conmemora el 24 de abril?

En Argentina, desde 2007, a través de la promulgación de la Ley 26.199, se declara el 24 de abril como el día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1915.



La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidad el 9 de diciembre de 1948, entiende por genocidio “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Las prácticas genocidas buscan el exterminio no sólo físico sino a través de todas las manifestaciones que caracterizan al grupo perseguido. ¿Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables que quedan en 2023?

Según el calendario oficial , quedan:



Feriados inamovibles



1 de mayo (Día del Trabajador)



25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)



17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)



20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)



9 de julio (Día de la Independencia)



20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)



8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)



25 de diciembre (Navidad)



Feriados trasladables



17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto.



12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.



Feriados con fines turísticos



Viernes 26 de mayo (puente con el feriado del jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo).



Lunes 19 de junio (puente con el feriado del martes 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).



Viernes 13 de octubre (fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al lunes 16 de octubre.