"Es difusa la información de Darthés. Me dice la doctora Raquel Hermida que sí lo pueden detener hoy, mañana o en cualquier momento. En Brasil han recibido el pedido de detención y lo están buscando porque no vive donde dicen que vive. Me dice que lo van a buscar, que lo van a detener y lo van a juzgar en Brasil", expresó Mauro Viale en Pamela a la Tarde. Vale recordar que el periodista es el único que logró una entrevista con el galán luego de la denuncia por violación.

Por otra parte, Viale añadió: "Burlando te dice que lo tiene que decidir la Corte Suprema y que el trámite es largo. Yo creo en la mitad de los dos, y que en cualquier momento esto termina con la detención. Burlando ya se lo dijo a Darthés, que puede pasar. Darthés está esperando y ya sabe en qué lugar de San Pablo puede ser detenido. Es muy fuerte".

"Si hay que esperar a la Corte, tiene más tiempo, pero tarde o temprano va a pasar. Y lo van a arrestar", concluyó el periodista, que mantiene fuentes de ambos lados de la denuncia.