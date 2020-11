Es ley la paridad de género integral en Entre Ríos

“Hemos dado en la provincia de Entre Ríos un alto salto de calidad democrática, de convivencia, de tolerancia, de respeto, esto es lo que implica esta ley", dijo el gobernador Gustavo Bordet tras ser aprobado el proyecto.

“Las mujeres no sólo tienen el concepto de paridad en los cargos políticos sino también en la vida activa de la sociedad”, precisó el mandatario.

Hoy es un día histórico

“Tuvimos que transitar un largo camino para poder llegar a la aprobación de esta Ley, con una firme convicción de que tiene que existir la paridad en nuestra provincia comenzamos el nuevo mandato el 10 de diciembre implementando la paridad en el gabinete. También lo hacemos en distintos ámbitos porque era necesario generar un nuevo debate que propenda a lograr esta Ley que se acaba de sancionar en este recinto improvisado por la pandemia pero lo que también era necesario para tener presencialidad en una decisión tan importante”, sostuvo Bordet.

paridad

Además, valoró que "quizás esta Ley que se acaba de aprobar sea la más progresista y avanzada de todas las leyes que existen en la Argentina, eso también me enorgullece mucho".

La Ley de Paridad Integral no solo se restringe o limita a bancas para ser ocupadas, “sino que también tiene conceptos más importantes". En ese marco, remarcó que "quizá el que más me entusiasmó cuando lo leí, fue que en las dos figuras Ejecutivas, para gobernador y vicegobernador, o gobernadora y vicegobernadora, o intendentes y viceintendentes, tiene que haber paridad de género", destacó.

El gobernador, sostuvo que al hablar de paridad integral también hay que “interpelar a la sociedad civil, a que los directorios de empresas se garantice la participación de la mujer, a que en los sindicatos pueda haber participación para alentar que las mujeres hagan defender sus derechos, porque las mujeres cuando defienden sus derechos lo hacen con todas las ganas".

Por último, señaló que "hoy se da este paso importante, está en nosotros la tarea que viene hacia el futuro que es ni más ni menos que hacer cumplir efectivamente la ley en la práctica cotidiana, este es el compromiso que hoy tenemos que llevarnos de este recinto".

La sesión

La sesión se realizó de modo presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná para garantizar las medidas de distanciamiento dispuestas para la prevención del Covid – 19.

La aprobación de la ley de Paridad Integral fue por mayoría con el sólo voto negativo del representante de Gualeguay, Francisco Morchio (Cambiemos), y se llevó a cabo luego de encendidos discursos por parte de las senadoras y los senadores quienes uno a uno fueron tomando la palabra para exponer las razones de su acompañamiento a la iniciativa.

La ley “revertirá desigualdades e injusticias de género”, sostuvo la vicegobernadora Laura Stratta.

“Es un día demasiado importante y trascendente para permanecer en silencio”, dijo una vez que la norma se convirtió en ley con 16 votos a favor y uno en contra, en el marco de una “licencia reglamentaria” acordada con los bloques y que le permitió tomar la palabra en el cierre de la sesión.

Recordó que al dar a presentarle el texto de la ley al Gobernador y luego con la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, “yo sostenía que en la provincia de Entre Ríos estábamos haciendo historia; y no lo decía sólo por lo que este proyecto implica, impacta y transforma en términos políticos, sociales y culturales sino también por el modo colectivo, multipartidario y multisectorial en que se construyó este proyecto: ahí radica su mayor fortaleza, la fortaleza de la escucha, de recoger miradas, caminos, experiencias, historias, voces muchas voces, de compartir visiones, de recoger demandas, historias; pero también del legado de muchas mujeres que antes que nosotras levantaron y sostuvieron las banderas por la igualdad”.

“Mañana después de sancionada esta ley yo les aseguro que la sociedad avanza, porque lo que estamos haciendo con esta ley es poniendo un piso de igualdad, un punto de partida más equitativo; no puede haber mérito si no hay un mismo punto de partida, sino hay un piso de igualdad”, subrayó para cerrar la Vicegobernadora “emocionada, orgullosa y feliz”, sin dejar de expresar su especial recuerdo “a las compañeras que lucharon mucho y ya no están”.