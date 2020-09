"Es muy difícil vivir así": Los trabajadores del Casino piden la reapertura de inmediato

Se trata de uno de los sectores más afectados por las medidas de aislamiento adoptadas en todo el territorio provincial para prevenir el contagio de coronavirus.

Pablo Andisco, uno de los manifestante indicó a ElDía que necesitan volver a trabajar, y que "la única manera que tenemos de que nos escuchen es esta". Además, advirtió que "lo vamos a seguir haciendo todos los viernes hasta que vuelvan a abrir las puertas del casino".

casino2.jpg

Los empleados aseguraron que sólo están cobrando la ayuda estatal del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que ronda los 16 mil pesos.

"La mitad de ese dinero lo destino al alquiler de la casa donde vivo con mi esposa que está desempleada y mi beba... es muy difícil vivir así", describió el laburante de 32 años Juan Manuel Sosa a ElDía. "Me endeudo mucho, uso la tarjeta, pido dinero prestado, es un día a día cada vez más difícil”, relató.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Cero (@radiocerofm) el 18 Sep, 2020 a las 7:36 PDT

Según los manifestantes, son 80 trabajadores los que están cobrando únicamente el ATP en Gualeguaychú, y más de 200 si se suma al resto de la provincia.

La situación es horrible, desesperante

Walter Atum, otro de los trabajadores que dialogó con ElDía, señaló que la “situación es horrible, desesperante, algo que no da para más”. Reclamó que “hace seis meses que venimos con los sueldos reducidos y esto no es bueno para nadie".

casino3.jpg

EL PEDIDO

Los trabajadores solicitaron que el Municipio inicie gestiones ante Provincia o Nación para poder encontrar un protocolo para retomar las actividades.

“Todo lo que nos pidieron se ha realizado, y si se nos piden más cosas la empresa está dispuesta a invertir para adecuar la sala, que la gente pueda ingresar y nosotros hacernos cargo de que ese protocolo se cumpla”, aseguró Andisco.

Embed Ver esta publicación en Instagram #AHORA Los trabajadores del Casino reclaman volver a trabajar Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 18 Sep, 2020 a las 6:18 PDT

Atum expresó que están “cansados" de escuchar que los trabajadores del casino no son esenciales. "Somos 200 laburantes que no tenemos que llevarles de comer a nuestras familias. Si eso no es ser esencial ¿qué lo es?”, se preguntó.