En primer lugar, sostuvo que no leyó detenidamente el comunicado pero que no lo sorprende. "Ya nos tienen bastante acostumbrados a este modus operandi, yo siempre soy respetuoso pero verdaderamente es inoportuno ese nivel de críticas, de desconocimiento y de desconexión con lo que está pasando", aseveró.

"Se me hace muy difícil en términos técnicos sanitarios explicarles a quienes no pueden o no quieren entender lo que significan las determinaciones en salud publica", sentenció Piaggio.

Además, el intendente cuestionó que "no se los ve activos con sus comunicados en cada paso adelante que da la ciudad en materia de agua, cloacas, espacios públicos o reivindicando los avances de estos cinco años, pero si están prestos a criticar y desprestigiar sin sentido".

Por último, defendió a su equipo de trabajo y criticó el rol de la oposición: "poco han aportado verdaderamente a lo que necesita la gente, es muy fácil sentarse atrás de una computadora y escribir tres renglones... después la gente se encarga de poner cada cosa en su lugar", cerró.