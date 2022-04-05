El Consejo General de Educación (CGE) resolvió que el uso de barbijo será opcional para estudiantes, docentes y auxiliares en las instituciones educativas de Entre Ríos de todos los niveles y modalidades desde este martes 5 de abril.

La decisión se adoptó en el marco de la adhesión de la provincia a las nuevas normas nacionales mediante la Resolución 1.000 del Ministerio de Salud y en el actual escenario provincial de abordaje integral del covid-19, aunque reconociendo su carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones como consecuencia de las recomendaciones que las autoridades sanitarias competentes puedan formular en función del desarrollo de las condiciones epidemiológicas.

El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, manifestó: "Es una alegría que el contexto sanitario nos permita dar un paso más hacia una situación de mayor normalidad en las escuelas. Esto tiene que ver con una decisión pedagógica para facilitar la tarea de nuestros maestros, maestras y profesores en un escenario dinámico de reencuentro en las instituciones”. Además, afirmó que la medida, contenida en la resolución 1170/22, “facilita la sociabilización, el reaprender y volver a estar dentro de la escuela con menos restricciones”, aunque aclaró que “el mensaje es seguir siendo prudentes y seguir cuidándonos. El uso del barbijo será opcional y no impide que los docentes, estudiantes y auxiliares que decidan seguir usándolo lo hagan".



En ese sentido, la normativa emitida por el CGE estipula que se deberá continuar garantizándose el cumplimiento de las otras medidas de cuidado recomendadas por las autoridades sanitarias previo al inicio del ciclo lectivo: asistencia cuidada; vacunación; ventilación; distancia; higiene y limpieza.