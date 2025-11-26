Comunidad Activa, es un proyecto conjunto de Rotary Club de Gualeguaychú, Rotary Club de Gualeguaychú Oeste, la Comisión del Hogar y toda la comunidad.

“Estamos trabajando unidos para mejorar y transformar el Hogar ‘Cura Jeannot’, con dedicación y compromiso comunitario”, expresaron desde la organización.

El objetivo del voluntariado es reacondicionar íntegramente el Hogar de Ancianos, aunque los trabajos serán por etapas. Para ello, necesitan la ayuda de la comunidad a través del alias Hogar.construyendo, a nombre de Pia Unión San Antonio.

En esta primera etapa, se construirán tres habitaciones con sus respectivos baños en un ala del edificio que no estaba siendo usada. Además, se llevarán adelante modificaciones que permitan que el edificio sea realmente accesible.