¿Es seguro vacunar contra el Covid a los niños y niñas de Gualeguaychú?

Días atrás tuvo lugar una reunión en la sede del Ministerio de Salud de la Nación con sus máximas autoridades, y con la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, y UNICEF. En la misma, la sociedad Argentina de pediatría (SAP) fue representada por el Presidente Dr. Omar Tabacco, acompañado por las Dra. Angela Gentile, ex Presidente de la SAP, experta en vacunas e integrante del Comité de Infectologia de la SAP y la Dra. Chalotte Russ, experta en vacunas, integrante del Comité de Infectología de la SAP y representante de la SAP ante la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN).

Al respecto, vale aclarar que la Sociedad Argentina de Pediatría apoya la vacunación de niños de 3 a 11 años, iniciando la misma con los mismos grupos priorizados consensuados y publicados junto al MSN en oportunidad de la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años (primero los niños con factores de riesgo).

La Sociedad Argentina de Pediatría ha recibido la información requerida que permite comunicar la vacunación pediátrica a todos los pediatras con más solidez científica. Se ha explicitado claramente la trayectoria del trabajo que viene realizando la Anmat desde hace aproximadamente 60 días, en colaboración permanente con otras agencias regulatorias y que habida cuenta de los resultados observados hasta el momento en relación a la seguridad e inmunogenicidad de Sinopharm en este grupo etáreo de 3 a 11 años, han permitido la autorización para su uso de emergencia en las condiciones epidemiológicas de la pandemia COVID-19.

La SAP Respalda la estrategia de vacunación planteada con eje central en las escuelas, de acuerdo a la organización dispuesta por las diferentes jurisdicciones de nuestro país.

También se continúa con la vacunación del grupo de adolescentes de 12 a 17 años que se inició en agosto para aquellos con enfermedad crónica, obesidad o factor de riesgo con la vacuna Moderna y se continuó el jueves 30 de Septiembre con la vacuna PFIZER, llegaron hasta la fecha 7 millones de dosis de PFIZER para asegurar que todos reciban las 2 dosis.

En este momento, nuestro país vive una situación epidemiologica muy favorable gracias al avance de la campaña de vacunación. Desde hace 19 semanas hay un descenso de casos y desde hace 16 semanas un descenso de internados en UTI y de fallecidos, pero una variable ha cambiado.

La cantidad de infectados de trasmisión comunitaria por la cepa DELTA se multiplicó por 6, pasando de 2,3% a 13 % en el trascurso de un mes en las muestras secuenciadas dejando a la cepa LAMBDA (andina) en tercer lugar. La cepa GAMMA (antes llamado MANAOS) sigue siendo la prevalente en argentina, pero fue desplazada por DELTA en Brasil.

La vacunación con 2 dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas por la ANMAT previene la infección severa, hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos. Además disminuye los contagios y cuando todo el grupo familiar está vacunado potencia la protección por el efecto rebaño; al estar todos vacunados forma un escudo para todos sus miembros y una coraza, efecto capullo que dificulta la llegada del virus a los más pequeños y vulnerables, los recién nacidos (que tendrán anticuerpos de su madre por 8 meses o más si son alimentados con el pecho materno) y los niños menores de 3 años que aún no están incluidos en el plan de vacunación.

¿Qué otras vacunas hay para los niños menores de 11 años?

Pfizer realizó estudios en EEUU, España, Finlandia y Polonia con 4.500 niños y ya pidió a la FDA y la EMA la autorización de emergencia para niños de 6 a 11 años (dosis de 1/3 que la usada en adultos) . Y tiene en proceso los estudios para niños desde los 6 meses (dosis de 1/10 de la usada en adultos.

Como dice el dr Eduardo López, infectólogo y miembro del equipo que asesora al ministerio de SALUD de la nación la mejor vacuna es aquella que está aplicada, no importa la marca.

Incluir a los 6 millones de niños y 4 millones de adolescentes y completar la segunda dosis en los 7 millones de mayores de 18 años que tiene aplicada la primer dosis nos coloca en una situación ventajosa para enfrentar la tercer ola que afectará a los no vacunados.

¿Cuánto tiempo tarda la cepa DELTA en desplazar a las otras variantes?

Seis semanas después de haber superado el 20% de los rescates en la secuenciación de las muestras positivas. Para tener una dimensión de la situación tenemos que recordar que a partir de un paciente llegado del exterior que no cumplió el aislamiento se produjeron 60 contagios dos fallecimientos (ambos no vacunados) y mil aislados en la provincia de Córdoba. El otro caso, más cercano a los niños en particular, fue el del colegio ORT de Buenos Aires, con más de 60 contagios de los 500 niños de la primaria y el cierre del colegio por 10 días para contener el brote.

Es mí consejo para todas las familias de Gualeguaychú inscribir a todos los niños, niñas y adolescentes para cuidarlos y sumarlos a la protección contra el Covid 19.

*Médico Pediatra del Hospital Centenario – Integrante del Coes Gualeguaychú