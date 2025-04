Se cumplieron 33 años de uno de los hitos más importantes de la historia del deporte de Gualeguaychú, cuando el 19 de abril de 1992, Andrés “Ñeco” Maistegui se consagró campeón de La Vuelta Ciclista del Uruguay con la camiseta del club Belo Horizonte de Montevideo.

El pedalista local dejó su nombre en la selecta lista de los que alguna vez se calzaron “la malla oro”, en la prueba más importante del ciclismo uruguayo y la más antigua, por etapas, del continente.

La Vuelta del Uruguay coincide con la Semana de Turismo (Semana Santa) del vecino país y actualmente disputa la 80ª edición, que finaliza este domingo en Montevideo.

Precisamente, en la capital uruguaya, hace 33 años, Andrés “Ñeco” Maistegui hizo historia en el ciclismo y escribió una de las páginas más importantes del deporte de Gualeguaychú.

Al conmemorarse un nuevo aniversario, Ahora ElDía se contactó con el protagonista, quien aceptó dichoso recibir al equipo periodístico en su casa, para rememorar aquella hazaña.

Con un álbum cargado de fotos y recortes de diarios de su consagración en la República Oriental, Maistegui recibió a este medio y durante dos horas recordó historias y anécdotas de su logro más importante en el ciclismo.

“Solamente ocho argentinos ganaron La Vuelta del Uruguay en 80 ediciones y el destino te marca que fuiste uno de los elegidos y que tuviste el privilegio de quedar en la historia.”, respondió ante la primera consulta del significado personal que tiene la coronación, al cumplirse un nuevo aniversario.

“En la época que corría, La Vuelta estaba rankeada para el campeonato del mundo, entonces venían equipos de Italia, España, Holanda, Brasil, Chile, Venezuela y en aquella oportunidad dos representaciones de Rusia, lo que te marcaba el nivel que tenía la prueba”

Para dimensionar el logro obtenido hace poco más de tres décadas, Maistegui recordó: “En la época que corría, La Vuelta estaba rankeada para el campeonato del mundo, entonces venían equipos de Italia, España, Holanda, Brasil, Chile, Venezuela y en aquella oportunidad dos representaciones de Rusia, lo que te marcaba el nivel que tenía la prueba”.

El ciclista local corrió por primera vez La Vuelta del Uruguay y Rutas de América (la segunda carrera en importancia en territorio charrúa) en 1987 con Pedal Pato (equipo de la ciudad), junto a Hugo “Pato” Daguerre, Rubén Bossio y el uruguayense Gustavo Prat.

Al año siguiente, junto a los hermanos Hugo y Luis Daguerre y a José Luis Gonzalo de Urdinarrain, ganaron una etapa de Rutas de América, en lo que fue un suceso muy destacado para el ciclismo de Gualeguaychú.

Sus buenas actuaciones con el Pedal Pato llamaron la atención de los grandes clubes uruguayos y en 1989 firmó contrato con el Joselín de Mercedes, con quien corrió durante dos temporadas, hasta 1991 donde fichó para el Belo Horizonte de Montevideo.

Con la escuadra de la capital uruguaya tocó el cielo con las manos y al año siguiente (1992) se adjudicó la clasificación general de La Vuelta Ciclista del Uruguay en su 49ª edición. “Fueron nueve etapas y gané la primera. Después entré tercero en otra y, a falta de una etapa, se produjo una fuga muy grande, donde quedamos alrededor de 18 corredores adelante y terminó como líder de la general, porque ese día había ganado el premio Sprinter. Entonces, en la última solamente tenía que llegar a Montevideo para ponerme la ‘malla oro’ que se le da al campeón”, rememoró.

Fueron nueve etapas y gané la primera. Después entré tercero en otra y, a falta de una etapa, se produjo una fuga muy grande, donde quedamos alrededor de 18 corredores adelante y terminó como líder de la general, porque ese día había ganado el premio Sprinter. Entonces, en la última solamente tenía que llegar a Montevideo para ponerme la ‘malla oro’ que se le da al campeón”

“La primera etapa fue de Montevideo a Maldonado y me posiciono líder durante cuatro etapas, donde pierdo la ‘malla’ con Gustavo de los Santos, del Peñarol de Montevideo, donde estaba Federico Moreira (el más ganador laureado de la historia de la prueba) y un gran equipo. Y en restando una etapa, en una escapada histórica, logramos sacarle el liderazgo a un equipo ruso y dejarme primero a mí en la general”, detalló.

Maistegui ganó La Vuelta Ciclista del Uruguay con 29 años y en su sexta participación. “Éramos un equipo muy parejo, teníamos líderes como Sergio Tesitore y José Maneiro, que venía de correr en España. Pero unos meses antes, yo me había destacado en la Vuelta del Peñarol, una carrera de siete etapas, donde logré ganar una de ellas y quedar segundo en la general, y eso me perfilo también como candidato del Belo Horizonte”, respondió sobre su rol en un plantel con ciclistas más experimentados.

Sobre el día después de haberse calzado la “malla oro”, expresó: “Quedás en la historia del ciclismo uruguayo y sos recordado en cada ciudad o pueblo donde atraviesa la prueba, y es un reconocimiento muy lindo para uno”.

Y agregó: “Además me abrió las puertas de continuar en clubes de Uruguay varias temporadas más. Porque después de tres años en el Belo Horizonte, pasé por Club Ciclista Fénix y terminé en Cruz del Sur, donde me dí el lujo de correr con mi hermano Ariel y de ser campeón de la general por equipos, con Federico Moreira, el año que ganó su sexta título. para transformarse en el más ganador de la prueba”.

En cuanto al premio económico que desembolsó por ganar La Vuelta del Uruguay, indicó: “No recuerdo bien, pero creo que gané algo de 1.700 dólares, que en la actualidad serían alrededor de 2 millones de pesos”.

“Si bien percibíamos un sueldo, no era un salario significativo que vos dijeras, ‘renuncio al laburo y me dedico de lleno al ciclismo. Algunos lo hicieron y lo pagaron el día que dejaron el deporte, porque no tenían un respaldo atrás, para complementar una disciplina que no te permitía hacer una diferencia económica para el resto de tu vida”, añadió.

Sobre su fuente de trabajo por fuera del ciclismo, Maistegui señaló: “Desde muy joven soy empleado de la Municipalidad y siempre tuve el apoyo durante mi carrera deportiva con ciertos espacios horarios para los entrenamientos y las competencias. En lo personal nunca pensé en dejar mi empleo y en la actualidad estoy a unos meses de jubilarme”.

Para cerrar, además de destacar la coronación de La Vuelta al Uruguay 1992 como la meca de su historia en el ciclismo, resaltó como significante la victoria en una etapa de Rutas de América, donde se la dedicó a su amigo y compañero, el recordado Hugo “Pato” Daguerre, quien de alguna manera fue quien le inculcó la pasión por las bicicletas, después de atravesar un duro momento familiar.

Fotos: Mauricio Ríos