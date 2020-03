Luciano Peralta

Si bien en la actualidad la mayor preocupación generalizada es el Coronavirus, en Gualeguaychú los casos de Dengue positivo aumentan todos los días.

Al esfuerzo que significa cumplir con el aislamiento obligatorio se le debe sumar el cuidado para no favorecer la proliferación del virus transmitido por el mosquito. En este sentido, la “descacharrización” –palabra rara si las hay–, el uso de repelente todos los días y otros cuidados, comunicados hasta el hartazgo, se nos imponen como ineludibles.

Pero ¿cómo es tener Dengue? Para saber más de qué se trata ElDía se puso en contacto con Leonardo Aversa, psicólogo social, fotógrafo y parte del equipo de comunicación de la Municipalidad de Gualeguaychú, que a sus 39 años se contagió Dengue.

“Estuve cuatro días en Misiones, pero según la cantidad de días desde que aparecieron los primeros síntomas el contagio fue en Gualeguaychú, ya que los síntomas aparecen entre cuatro días y dos semanas después de la picadura del mosquito Aedes aegypti, portador del virus del dengue”, contó. Y agregó: “no soy el primer caso del barrio, hubo un caso autóctono en la misma manzana donde vivo”.

-¿Cuál fue el primer síntoma?

-La fiebre alta, alrededor de 39°, duró unos siete días. Normalmente una fiebre no dura tanto por eso decidí consultar al médico. Después, aparecieron los dolores en las articulaciones y dolores musculares en todo el cuerpo. Un fuerte dolor detrás de los ojos, acompañado por un dolor de cabeza realmente insoportable. Esta etapa duró unos cinco días.

-¿Dónde te atendiste?

-En el Hospital Centenario, me realizaron extracciones de sangre y me tomaron muestras en el Nodo Epidemiológico para confirmar la enfermedad. También tuve el acompañamiento del equipo de Salud Comunitaria de la Municipalidad. El médico que realizó el seguimiento de mi caso fue Juan Boari, quien realizó un gran trabajo.

-¿Cómo fue el momento en que te dijeron que tenías Dengue?

-Fue realmente inesperado, es algo que pensé que nunca me iba a tocar, y acá estamos recuperándonos de la enfermedad. Cuando trabajaba como agente sanitario en la Secretaria de Desarrollo Social y Salud participé en el armado de campañas de prevención de Dengue, descacharrización y recorríamos la ciudad brindando material informativo a los vecinos y vecinas, también desde el equipo de comunicación realizamos diariamente material audiovisual y gráfica para difusión sobre la enfermedad. Con esto quiero decir que, por más que uno tenga una idea de qué se trata no está exento de contagiarse. Hay q usar repelente y no dejar acumular agua en ningún lugar de la casa.

-¿Cómo fue el tratamiento?

-No existe un tratamiento específico. Los casos leves se pueden tratar administrando una gran cantidad de agua para prevenir la deshidratación y con mucho reposo. Los analgésicos que contengan paracetamol, pueden aliviar el dolor de cabeza y otros dolores asociados a la fiebre del dengue, hay que evitar los analgésicos que contengan ácido acetilsalicílico (como la aspirina) o ibuprofeno, ya que pueden favorecer las hemorragias.

-Si tendrías que definir la enfermedad…

-Es una enfermedad dura que te deja tirado mucho tiempo, afectando la vida diaria. Es muy importante el reposo, consultar con los médicos y hacer los controles. Y también cuidarse una vez sano, para evitar tener dengue nuevamente. Tiene que ser un cuidado de por vida.

Hoy en día en medio de este caos de coronavirus hay que tener presente que en Gualeguaychú hay dengue y cada vez son más los casos. Insisto en que es una enfermedad peligrosa y tenemos que cuidarnos entre todos, es la única manera de que podamos prevenir esta enfermedad.

-Cada uno tiene que hacer su parte…

-Sí, porque si yo hago todo bien y mi vecino no, el mosquino no va a dejar de picarme. Es importante tener en cuenta que nadie está exento de que lo pique el mosquito y la única herramienta para evitar que aparezca es la descacharrización, y la prevención.