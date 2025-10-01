El conflicto entre ATE y el Municipio continúa escalando. Luego de las tenciones de la semana pasada, con asambleas y protestas en el predio de Obras Públicas, este miércoles el gremio denunció ante la Dirección Provincial del Trabajo que el gobierno local decidió "extinguir los contratos de los trabajadores ya precarizados de obras públicas, sin alegar causa".

“Esto no es más que una represalia a los trabajadores en lucha por mejores condiciones laborales, y castigo a quienes solo pretenden estar un poquito mejor en su trabajo y en su vida”, manifestaron desde ATE.

Además, sostuvieron que adjuntaron “notificaciones que extinguen los contratos sin previo aviso, rescindiendo en algunos casos y no renovando en otros”.

Ante ello, solicitaron que “se intime al Municipio a fin de que haga cesar de manera inmediata el accionar violento y anticindical; reincorpore a los 4 trabajadores de manera inmediata, ya que no hace más que agravar el conflicto; cite de forma inmediata a paritarias”.

Finalmente, advirtieron que se reservan “el derecho de tomar todas las medidas de acción directa, ya que la acción violenta, antidemocrática y antisindical del Municipio sigue rompiendo la paz social”.