Las tensiones se arrastran desde el inicio mismo del mandato y cada tanto reaparecen. Esta vez, lo que detonó la crisis entre el Gobierno y el PRO de Mauricio Macri no fueron las críticas por una supuesta falta de gestión, los nombramientos de funcionarios, ni siquiera los tonos de la discusión pública. Lo que sacudió la frágil relación de los libertarios con el macrismo fue el frustrado debate de la Ficha Limpia, el proyecto de ley que impide ser candidatos a aquellos que tengan condena confirmada por delitos de corrupción, como Cristina Kirchner. Es un conflicto que se superpone a otros desacuerdos, que van desde el reparto de poder y la cuestión electoral, a los intereses económicos.

Pese a que el Presidente se comunicó el jueves con la diputada Silvia Lospennato -impulsora de la iniciativa que no logró el quorum para ser tratada- y le transmitió su compromiso de trabajar en un proyecto nuevo de Ficha Limpia, el PRO emitió un comunicado en el que volvió a acusar al Gobierno por el fracaso de la sesión. “Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros. Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”, publicó la cuenta oficial del partido de Macri.

La reacción del oficialismo no se hizo esperar: “Durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia. Utilizar la vara suiza en la gestión ajena, pero no en la propia es por lo menos llamativo; pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores”, consideró el partido que tiene como presidente a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.

Pero no fueron las únicas reacciones en torno a la crisis política entre Macri y el Gobierno. La cuenta “Las Fuerzas del Cielo”, una de las más activas y en torno a la cual se reúnen los libertarios de paladar negro, relacionó el comunicado del PRO a la licitación de la Hidrovía, un tema sobre el que el ex jefe de Estado se mostró personalmente interesado. “Mauricio por décima vez. No te vamos a dar la Hidrovía”, respondieron desde la red X al comunicado del partido del ex presidente, que había responsabilizado al Gobierno por la caída de la sesión.

Las tensiones con Mauricio Macri y el PRO estallaron diez días después de que el Gobierno anunció la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como Hidrovía. “Se hará en un esquema que volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía”, informó la Jefatura de Gabinete. También precisó que se trata de “una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas, con fuertes exigencias que garanticen la trayectoria y capacidad técnica de los que se presenten, así como su solvencia financiera”.

Antes de ese anuncio, Macri se había mostrado especialmente interesado en que el Gobierno llamara a licitación por ese negocio multimillonario, que tiene que ver con la administración de la vía por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. Pero el ex Presidente había propuesto que se haga con los pliegos que se habían redactado durante su Presidencia y bajo la gestión en Transporte de Guillermo Dietrich, a quien define en reuniones privadas y en público como “un patriota”.

El anuncio de la Casa Rosada de hace diez días dejó en claro que la decisión del gobierno de Milei no fue “agarrar esos pliegos”, sino que fue abrir una competencia internacional con condiciones nuevas, sin requisitos a medida.

Pero no es solo por la Hidrovía que se resquebrajó la relación del Gobierno con Macri. Dos temas políticos aparecieron en las últimas semanas a partir de gestos, negociaciones y prioridades comunes que alejaron más al PRO de La Libertad Avanza. La decisión de la Casa Rosada de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, las PASO, para los comicios del año que viene, y la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados tuvieron un sorpresivo guiño del peronismo, que dejó al partido amarillo en una posición de menor fortaleza relativa.