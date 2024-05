Puede interesarte

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el presidente Javier Milei no se disculpará con su par español, Pedro Sánchez, y sostuvo que “no hay razones” para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



De esta forma, el Gobierno replicó de manera formal al presidente español, quien hoy exigió una “rectificación” del propio Milei a sus declaraciones en el marco de la última convención del partido Vox, en Madrid, en donde hizo una alusión a las denuncias por corrupción contra la primera dama del país europeo, Begoña Gómez.

“Esto empezó el 3 de mayo, cuando un ministro del gobierno español acusó al presidente argentino de ingerir sustancias; a partir de ahí, vino un sinfín de ataques por parte de otros ministros, y del propio Pedro Sánchez, que lo trataron de fascista, odiador, negacionista, de mala persona. Algunos reclaman disculpas. No va a haber, no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes”, señaló Adorni en declaraciones a Radio Metro.



Además, el funcionario sostuvo que los comentarios del presidente argentino corresponden a cuestiones “personales” que “no deberían interferir en las relaciones diplomáticas”. “Dudo que España tenga intenciones de romper relaciones diplomáticas con la Argentina y no hay razón alguna para romper relaciones con España”, agregó.



A su vez, Adorni consideró que Sánchez “hizo algo peor” que el comentario del presidente en el evento de Vox, como “inmiscuirse en la política interna de Argentina, cuando apoyó a (Sergio) Massa y deseó que Milei pierda”.



En un foro económico organizado en Madrid, el presidente español comenzó su intervención con una reacción. Dijo que Milei no estuvo “a la altura” y afirmó que la respuesta a ellas será acorde “a la dignidad de la democracia española” y a los lazos de hermandad que unen a ambos países. A su vez, sostuvo que su par argentino no habló en nombre “del gran pueblo argentino” y destacó que, “entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”.

Por ello, sostuvo que el Gobierno está a la espera de una rectificación pública del presidente de Argentina antes de actuar. “En consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina”.

Tras la intervención de Milei, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había hecho una declaración institucional para exigir “disculpas públicas” por sus palabras pronunciadas en Madrid, ya que “sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica”. “En caso de no producirse, tomaremos las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”, agregó.

Además, Albares llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, y citó al embajador argentino en Madrid para presentar una queja formal.



Fuente: Infobae