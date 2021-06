A los 37 años, el Apache resolvió ponerle punto final a su tercer ciclo en el Xeneize. Lo comunicará este mismo viernes a las 18, en conferencia de prensa. El 10 se alejará un tiempo del fútbol, pero no descarta seguir jugando.

Parece mentira. Su última foto con la azul y oro terminó siendo aquella caminata hacia el vestuario visitante del Bicentenario de San Juan, dolido por la eliminación con Racing en semis de la Copa de la Liga. Unos minutos antes había fallado el primer penal de la serie. Cuatro días después, anunciará que se va de Boca.

279 partidos jugados. 94 goles convertidos. 11 títulos. Idolo. Capitán. Referente. Boca se queda sin el principal referente de su plantel en la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para Carlitos, el sueño de levantar la Séptima no podrá ser. Lo intentó en 2016, en 2018, en 2019 y en 2020. Y ya no tuvo fuerzas para más. Esta tarde dirá adiós en una conferencia que aún no tiene lugar confirmado, pero sí un claro mensaje por parte del 10.

tevezx.jpeg

Los últimos meses de Tevez en Boca no fueron fáciles. Sobre todo, después de la asunción de Juan Román Riquelme como cabeza principal del proyecto deportivo del club. Desde entonces, Carlitos se sintió muchas veces menospreciado por la conducción del Consejo de Fútbol e incluso protagonizó varios cruces mediáticos como aquel de mediados del 2020, cuando Raúl Cascini lo trató de "ex jugador" y el Patrón Bermúdez publicó un tuit en la que vinculaba al futbolista con una hipotética candidatura a presidente de Boca.

El fallecimiento de Segundo, su papá, en febrero de este año, fue otro de los motivos que llevaron a Tevez a replantearse su situación. Y la eliminación ante Racing aceleró los tiempos. Pese a tener contrato vigente hasta diciembre, el Apache ejecutará la cláusula que le permite salir del club ahora a costo cero y verá el resto de la Copa por TV, acompañado de su familia, lejos de las presiones del Mundo Boca.

¿Qué será de su futuro? En principio, su decisión no sería retirarse del fútbol. Al menos por ahora... Lo más probable es que Carlitos se tome un tiempo para meditar qué hacer. "Vemos si me retiro en diciembre, o me voy seis meses a Corinthians, o seis meses al West Ham", había dicho allá por junio del 2020.

Este viernes, en la conferencia despedida, Tevez podría estar acompañado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y, según cuentan, también por el propio Riquelme.

Villa, a juicio oral

La denuncia por violencia de género es contra Sebastián Villa, quien se confirmó que irá a juicio oral en el marco de la acusación que realizó, en abril del año pasado, Daniel Cortés, su ex pareja.

El juez de garantías de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, sacó este viernes su resolución y le dio la derecha al pedido de Verónica Pérez, fiscal de la UFI 3 de ese partido de la Provincia de Buenos Aires, quien había pedido en marzo que la causa en la que el futbolista de 25 años está imputado por lesiones leves y amenazas coactivas fuera elevada a juicio.

villa boca.jpg

Villa fue denunciado en la Justicia el 28 de abril por Daniela Cortés, quien en ese momento era su pareja, luego de haber mostrado por las redes sociales imágenes en las que se la veía golpeada. Y las primeras pericias indicaron que la mujer estuvo sometida a "un nivel alto de riesgo de violencia grave".

A partir de ahí, la investigación se llevó adelante con la indagatoria a Villa y citaciones de testigos de ambas partes. De un lado, la madre, la hermana y una amiga de Cortés. Y del otro, el primo de Juan Fernando Quintero, los tres representantes y varios amigos del delantero. Además, la fiscal convocó al propio Juanfer, vecino de la pareja que la noche de los incidentes hospedó en su casa al jugador de Boca y a la vez mantuvo una charla telefónica con Daniela.

"Con la prueba colectada logramos la probabilidad que la instancia requiere en cuanto a amenazas coactivas y lesiones leves", explicaron desde la fiscalía. "No así la coacción agravada, por lo cual se le bajó la calificación", agregaron, por lo que la imputación más pesada que corría sobre el delantero ya no está.

Si bien la resolución podría haber salido días después de esos pasos, todo se demoró cuando la defensa pidió ante el juez la recusación de la fiscal y luego repitió la solicitud ante la fiscalía general, lo que finalmente no prosperó. Ahora, el delantero de Boca será sometido a juicio oral.