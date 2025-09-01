Se conocieron fotos de la caja de seguridad, con dólares, del empresario Jonathan Kovalivker, uno de los principales investigados en la causa de las presuntas coimas, a partir de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. Es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y de los principales investigados en la causa por supuesta corrupción vinculada a la ANDIS.

La imagen data de mediados de agosto, cuando se hicieron allanamientos en la casa del empresario en su casa en Nordelta, por orden del juez federal Sebastián Casanello. En esa oportunidad no encontraron al ejecutivo, que huyó del lugar. En la imagen se ven bandas elásticas sueltas, y la sospecha es que se llevó dólares de la caja fuerte antes de escapar del barrio cerrado.

Justamente para la Justicia el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró para que Kovalivker pudiera huir en medio de los operativos por el escándalo de presuntas coimas en ANDIS. Frente a esa sospecha Casanello procesó a De Vicentis, como anticipó TN, “por considerarlo autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”.

Dan a conocer el interior de la caja fuerte de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, tras el allanamiento en su casa de Nordelta. (Foto: TN)

El juez además estableció un embargo sobre sus bienes de $2 millones. Por otro lado, declaró la incompetencia del juzgado a su cargo para seguir con esta investigación, que será remitida a un tribunal con jurisdicción en la localidad en la que se encuentra el country Nordelta.

La Justicia bloqueó el acceso de los involucrados en la causa de las presuntas coimas a sus cajas de seguridad

La semana pasada Casanello dispuso el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa de los audios en los que el extitular de la Agencia de Discapacidad habló sobre supuestos pagos para facilitar contratos con droguerías.

La medida alcanza a entre otros a exfuncionarios, como el ex titular de la ANDIS y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.

La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión es porque no solo en las cajas de seguridad se guarda plata, sino también documentos. De esa manera, la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron un nuevo recurso para cerrar la causa por supuestas coimas en la ANDIS

Emmanuel y Jonathan Kovalivker, los hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, solicitaron Casanello que se cierre la causa en su contra por “cosa juzgada”, ya que en febrero de este año fue archivada una denuncia en su contra por administración fraudulenta, como anticipó Sergio Farella en TN.

La causa mencionada se inició el 25 de agosto de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil “Arco Social”, por supuestas compras millonarias por parte de la ANDIS a la droguería Suizo Argentina, por montos que alcanzan casi los treinta mil millones de pesos sin la correspondiente licitación pública.