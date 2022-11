Alfa, de Gran Hermano, recibió una gravísima denuncia la semana pasada por estafa: Leonardo Rodríguez contó el calvario que vivió y ahora se filtraron las pruebas.

Juan Etchegoyena publicó los audios exclusivos donde Walter Alfa Santiago le dice a su vendedor que le envíe el producto y que después le abona, cosa que al parecer nunca ocurrió.

“Mirá, yo estoy en el auto ahora, estoy en la autopista, enviamelas, pasamelas, te envío cuando estoy en la oficina a las dos de la tarde, te hago el deposito, no me voy a escapar, despachamelo por favor”, asegura Alfa en uno de los audios difundidos.

En otro audio, Alfa hace alusión a una señora, situación que a Leonardo ya lo hizo dudar, según confesó en las últimas horas. “Hola como te va, te lo va a depositar esta mujer cuando llegue la rueda, quedate tranquilo”, manifestó.

“Te sentís estafado, yo llegué a decirle que si no me pagaba me iba a conocer, me metió un verso hasta que decidió bloquearme hasta el día de hoy, y cuando arrancó Gran Hermano lo reconocí, me volvió la bronca cuando lo vi, yo ese día la pasé mal porque contaba con la plata, nunca me había pasado algo así”, dijo al respecto Leonardo Rodríguez.

Y concluyó: “Debe tener un tema con el dinero porque escuché lo que le pasó con una vecina, son situaciones que te sorprenden, no se trata del monto sino de los valores, acá en Laprida tenemos otros códigos, lo único que le pedí es que se haga cargo del flete y no lo hizo, no podés andar por la vida jodiendo a la gente y no creo que sea yo el único caso, yo le reclamo que me devuelva el dinero y quiero las disculpas, lo que importa es el daño que te hace”.