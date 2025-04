Otra vez San Lorenzo de Almagro quedó envuelto en un escándalo. Una cámara oculta difundida en un programa periodístico muestra al presidente Marcelo Moretti recibiendo 25.000 dólares, aparentemente, para fichar a un jugador en las inferiores del club.

La investigación fue realizada por Canal 9 de Buenos Aires y junto con Moretti aparece involucrado un funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Francisco Sánchez Gamino.

"Yo te pongo los 25 mil dólares pero al chico fichámelo", dice una mujer. El titular del Ciclón balbucea: "Suena chocante, pero...", a lo que la voz femenina interrumpe: "No, para mí no es chocante, vos con la plata hacé lo que quieras".

La investigación se vio anoche en el programa que conduce Tomás Méndez. En la filmación, se ve cómo Moretti se junta en una sala con un grupo de personas para realizar una operación: "Qué quieren tomar", pregunta naturalmente. "Un champagne capaz", se escucha una voz, dando a entender que existen motivos para brindar.

Inmediatamente aparece la imagen de Sánchez Gamino, que dice: "Vamos a los bifes". Hoy se conoció que fue despedido de su cargo en el gobierno nacional.

El video muestra que Moretti se sienta en un sillón y la mujer (que aparece pixelada para no revelar su identidad) estira la mano con los dólares y le dice a Moretti: "Veinte mil, contalo".

"No, no, no...", responde el presidente de San Lorenzo que se guarda el fajo en el bolsillo. "Cómo está el nene", pregunta luego, naturalmente.

Entonces, la mujer, que sería la madre del jugador de inferiores, le contesta: "Vienen todos los amigos con las novias y yo le pregunto, ¿y vos? 'A mí no me importa nada mamá, yo quiero jugar a la pelota. Si vos estás bien, ya está', me dice. Me mata de amor".

En un segundo video, se produce otro encuentro. Esta vez, la mujer se acerca hablar con Moretti para entregarle los cinco mil dólares que restaban de la operación. Le pregunta cómo está su hijo: "Fichámelo", le recalca. Moretti responde con evasivas, desvía el tema y toma el dinero. "Yo confío", le dice.

Según trascendió, hoy saldría una segunda parte del informe que comprometería aún más al presidente sanlorencista.