Con la misma velocidad con la que Gran Hermano llegó a su fin también se terminó la buena onda y la supuesta amistad entre varios de los ex participantes del reality. Sobre todo, en el grupo que se había autodenominado Los Monitos, y del que formó parte Nacho Castañares, el finalista que perdió frente a Marcos Ginocchio. En ese sentido, Juan Reverdito, el taxista y uno de los primeros en dejar la cada, habló sobre su enojo.

El hombre de 40 años y que usa trenzas y se había enojado por las pocas ofertas laborales que había recibido tras su expulsión del reality, contó que se indignó por la “falsedad” de algunos de los ex participantes. En una nota en Instagram con Maica Comunica, afirmó: "No sé con cuál participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Me llevé sorpresas con cosas que pasaron dentro de la casa pero era un juego y terminó. Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está".

Y agregó que la buena con Nacho llegó a su fin porque lo ninguneó: "Es simple lo de Nacho, yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas".

En ese sentido, explicó que tras el final del programa, se decepcionó por una de las declaraciones de Nacho: "Le di un abrazo y lo sentí. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'. Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'".

Y por último, Reverdito reveló: "Por lo menos sé persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje, se los di a una productora para que se los dé. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van". Según allegados a los ex Gran Hermano, la batalla entre ambos se ha desatado y tienen seguidores de uno y de otro lado.

Pero, en el medio de esa pelea, hay otra ex participante que no la está pasando nada bien tras la finalización del programa. Y es otra allegada a Nacho: Lucila Villar, más conocida como La Tora. La oriunda de Berazategui contó que atraviesa problemas financieros.

Todo comenzó porque en las redes sociales, la cuestionaron a ella y a Camila Lattanzio porque en los últimos días multiplicaron sus seguidores en Instagram. Un usuario mostró que ambas ex jugadores tuvieron una suba en sus redes casi de golpe y afirmó que habían invertido mucho dinero para eso. “La Tora la semana pasada para llegar al millón de seguidores, se ve que también compró. Para que no sospechen se subía de 20/30 mil seguidores por día hasta llegar al millón”, afirmó el usuario.

En Twitter, esa data se hizo viral y ambas comenzaron a ser criticadas sin piedad por los tuiteros fanáticos de GH. En ese punto, uno de las cuentas de las fans de Marcos afirmó: “Se zarpan, cual es la necesidad de querer llegar a determinado número si es gente que no existe”. Enseguida, La Tora recogió el guante y les respondió: “Chicos, gracias que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, mirá si voy a comprar seguidores”. En ese sentido, dejó en claro que la oferta laboral no es la que esperaban al salir de la casa. Por eso aguarda por sumar más canjes o eventos.

Pero no son todas malas. Walter Santiago, el sexagenario que protagonizó escándalos durante su estadía y en su salida de la casa, tuvo un fin de semana largo perfecto. Es que Alfa visitó a su hija Ángeles y a su nieta Joaquina, y compartieron un almuerzo con su yerno, su hermano y varios amigos. Ahí le dieron una sorpresa espectacular.

"Pasamos un domingo hermoso, maravilloso... y mi hija está nuevamente embarazada, por lo que estoy feliz", contó en el programa de Georgina Barbarossa. Ángeles Santiago tiene 38 años y es la única hija de Walter Santiago, y le dará su segunda nieta. Por eso, estas Pascuas fueron muy diferentes y felices para Alfa, que mientras algunos de los ex participantes la pasan mal, él celebra con todo.