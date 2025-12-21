Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores y que apareció muerto en su celda, volvió a ocupar el centro de la escena mundial esta semana.

La renovada atención se debe a la publicación parcial de miles de documentos oficiales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantuvo bajo reserva durante años.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Epstein (1953-2019) fue un financista que amasó una fortuna superior a los 500 millones de dólares y cultivó vínculos con presidentes, príncipes, científicos y celebridades.

En 2008 fue condenado en Florida por proxenetismo de menores, pero gracias a un polémico acuerdo con la fiscalía solo cumplió 13 meses de cárcel en un régimen de semilibertad.

En julio de 2019, resultó detenido nuevamente en Nueva York, acusado de dirigir durante dos décadas una red de tráfico sexual de adolescentes de entre 14 y 17 años.

Un mes después, apareció muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Manhattan; si bien la autopsia oficial determinó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, el hecho alimentó innumerables teorías conspirativas.

¿Qué son los "archivos Epstein"?

Se trata de los expedientes completos de las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia: entrevistas, fotografías, mensajes, libros de contactos y registros de vuelos de su avión privado (apodado "Lolita Express").

También incluyen evidencias recolectadas en sus mansiones de Nueva York, Palm Beach y su isla privada, Little St. James, en el Caribe.

Parte de este material ya se había difundido entre 2019 y 2024 en el marco de juicios civiles y del proceso contra Ghislaine Maxwell, su expareja y socia, condenada a 20 años de prisión en 2022.

Las revelaciones de esta semana

El 19 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la “Ley de Transparencia de los Archivos Epstein” —aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en noviembre—, el DOJ comenzó a subir a su sitio oficial más de 13.000 páginas y cientos de fotografías.

Entre los puntos más destacados aparecen:

Evidencias del FBI: imágenes de elementos incautados en los operativos de 2007 y 2019.

La agenda de contactos: números telefónicos de Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra y decenas de figuras del poder global.

Registros visuales: fotos de Epstein con exmandatarios y celebridades, además de imágenes de las víctimas (con rostros preservados para proteger su identidad).

Pruebas financieras: un cheque de 22.500 dólares firmado por Trump en 2001, hallado entre las pertenencias del financista.

Sin embargo, la controversia estalló porque miles de páginas aparecen tachadas o fueron dadas de baja horas después de su publicación, incluyendo imágenes vinculadas a Trump, lo que desató denuncias de "censura selectiva" desde diversos sectores políticos.

El impacto en 2025

A pesar de que no surgieron nombres desconocidos hasta el momento, la liberación masiva reavivó el debate sobre el encubrimiento de los delitos de Epstein por parte de sectores poderosos. __IP__

Sobrevivientes como Virginia Giuffre y Maria Farmer exigen que se eliminen todas las tachaduras para identificar a los cómplices que aún no han sido procesados.

El DOJ prometió seguir publicando lotes en las próximas semanas, pero el descontento crece en el Capitolio. Legisladores de ambos partidos coinciden en que esta entrega inicial incumple el espíritu de la ley debido a su carácter fragmentario.

