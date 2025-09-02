Un auto 0KM reveló a los responsables del robo de hacienda. La Justicia de Gualeguay imputó a un reconocido regatista olímpico argentino y a un puestero por el robo de 97 vacas, ocurrido en septiembre de 2024 en un campo del exsenador y empresario cárnico Hugo Lesca, ubicado en las islas Lechiguanas.

El hecho de abigeato, que generó un perjuicio estimado en más de $42 millones, fue esclarecido tras semanas de investigación de la Brigada de Abigeato. Los operativos permitieron recuperar 56 animales.



Las sospechas se centraron en Juan Flores, empleado de Lesca, quien fue acusado de vender el ganado al regatista Julio Alsogaray. El dato clave surgió cuando se comprobó que Flores había adquirido un auto Toyota Corolla, cero kilómetro tras la transacción.

El vehículo, registrado a su nombre, fue la pista determinante que permitió vincularlo al hecho y derivó en el pedido de allanamiento en la isla arrendada por los Alsogaray.

Allanamiento en la isla Alsogaray

Bajo las órdenes del comisario Álvaro Arellano, la Brigada de Abigeato desplegó un operativo con apoyo aéreo. Durante dos días y medio, los agentes recorrieron la zona a caballo y lograron secuestrar 56 de los 97 animales robados.

“Es inaceptable que existan estas prácticas en un sector que debe estar regulado y que juega un rol fundamental en nuestra economía”, señaló Arellano tras el procedimiento.

El mandamiento judicial estaba dirigido a Julio Alsogaray, quien fue identificado como el comprador de los novillos. Su hermano Pedro, que presta servicios de pastaje en la zona, colaboró con la brigada al facilitar personal y logística para las tareas de búsqueda.

Imputaciones judiciales y espera de juicio

A casi un año del hecho, la Justicia resolvió imputar a Flores y a Julio Alsogaray como coautores del delito de “robo de ganado mayor, agravado por su número, encontrarse en despoblado y tratarse de persona afectada a su cuidado o en ocasión de su transporte”. La figura legal prevé penas de hasta 10 años de prisión.

Por su parte, Pedro Alsogaray fue imputado por encubrimiento. Los tres imputados permanecieron en libertad durante el proceso y ahora se aguarda la decisión de la Justicia respecto a la elevación a juicio oral, publicó El Día de Gualeguay.

La restitución de los animales secuestrados al productor Hugo Lesca significó un avance en la reparación del daño, aunque el caso sigue siendo uno de los episodios de abigeato más resonantes en la región. (Con información de El Día de Gualeguay).