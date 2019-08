Escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: ella le hizo una cámara oculta

Luego de que ambos le pidieran a la Justicia bozales legales para que no se ventilen las internas familiares en los medios y no se publiquen fotos de las niñas en las redes, la top y el futbolista volvieron al centro de la polémica.

Según contó Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter, Nicole se fue envuelta en llanto el lunes de Nosotros a la mañana, ciclo donde es panelista: “La angustia y desesperación de Nicole Neumann. Se fue llorando hoy del programa de eltrece. El motivo, una de sus hijas le escribe que estaban solas en el auto hacía un buen rato. Habían acordado con su ex que pasaría a retirarlas por el entrenamiento pero hubo desencuentro”.

El escándalo del que todos hablan.

Angustia, llanto, desesperación y cámara oculta.

El incordio de la flia de Nicole Neumann y Fabían Cubero.

El periodista continuó: “En la búsqueda de las nenas se dirige a retirarlas por el domicilio de padre, pero en la seguridad le dicen que no se encuentra el Sr Cubero y tampoco le indican en qué piso vive. No es la primera vez, cuentan”.

El relato de Pecoraro fue acompañado de una grabación de una cámara oculta que hizo Neumann mientras hablaba con el encargado de seguridad del edificio donde vive Cubero con su actual pareja, Mica Viccionte.

En el video se la escucha decir: “Hola, que tal. ¿Vos sos el encargado? ¿En qué piso vive Cubero? Porque no estoy informada del piso donde viven mis hijas”. Entonces, el hombre le responde: “No estoy autorizado a darte ese dato. Igual no se encuentran”.

Indignada, Nicole dice: “Yo las tenía que retirar once y cuarto de acá. Y no hay nadie ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas. Perfecto. Listo, gracias”.