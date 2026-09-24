La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero protagonizó un verdadero escándalo luego de realizar unos comentarios antisemitas en sus redes sociales: "Ustedes no son bienvenidos".

Todo comenzó cuando Guerra Sodero compartió una historia en sus redes sociales en la que contaba que iba a tener "el enorme honor de representar a la Argentina en un Panamericano", y bromeó al destacar: "No hay nadie mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo".

Sin embargo, quedó en el ojo de la tormenta porque en esa misma historia reveló que iba a hacer una encuesta: "Tienen que votar sí o sí. Amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media. No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)".

Estos comentarios generaron un gran revuelo en las redes sociales y la Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió apartarla de la delegación nacional y "abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP, en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

Además, en el comunicado subrayaron que "el antisemitismo, y toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen, es incompatible con los valores y con las normas que rigen nuestra actividad".

"APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía, y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido", finalizó el comunicado.{

Fuente: Agencia NA