El duelo de playoffs del Real Madrid ante Benfica en Portugal, se picó luego de que Vinicius Jr marcara un golazo para abrir el marcador y tras los festejos, denunciara que el argentino Gianluca Prestianni le dijera “mono”, por lo que el árbitro tuvo que demorar el reinicio del partido durante varios minutos.

El talentoso futbolista brasileño marcó un golazo para el 1-0 parcial en el marco del encuentro de ida por un lugar en los octavos de final. En el festejo, hizo un baile frente a la tribuna local que despertó algunos reproches de los futbolistas del Benfica, incluido el capitán argentino Nicolás Otamendi.

¡UFFF QUÉ LOCURA DE GOL! ¡VINI JR. CLAVÓ UN GOLAZO Y LO BAILÓ ANTE TODO BENFICA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sz1HFx3YIy — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Fue así que Vini fue amonestado. Sin embargo, el escándalo se desató instantes antes de que se reanudara el juego, cuando el brasileño se cruzó con Prestianni, e inmediatamente denunció comentarios racistas del argentino, por lo que el árbitro frenó las acciones, aplicó el protocolo antirracismo y solicitó al VAR que revisara todo lo sucedido.

Mientras el joven argentino insistía en que no había dicho nada, el goleador del Real Madrid se fue al banco de suplentes como a modo de protesta. Luego de varios minutos, en la cabina del VAR no lograron encontrar ninguna prueba de que el ex Vélez efectivamente le dijera “mono” a su colega.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

De esta manera, finalmente se reanudó el juego tras alguna advertencia hacia el chico argentino quien ratificó no haber dicho nada. En las imágenes de la transmisión oficial solo se observa un instante en el que se cubre la boca con la camiseta.

Fuente: Minuto1