Escándalo con un influencer por promover la pedofilia explícita

Ayer, el youtuber Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, repudió en Twitter el hecho de que El Dipy, quien cuestionaba el lenguaje inclusivo, cantara una canción en cuya letra se mencionaba un abuso a una niña de 15 años. Tras esa acusación, y aunque no lo había arrobado, el músico tropical recogió el guante y le respondió: “El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El Empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían”.