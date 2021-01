Dado que Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, el magistrado fijó el 25 de febrero como fecha límite para continuar con el litigio judicial y así lo hicieron, representados por Mario Baudry en la Argentina y Eduardo Rodríguez en Miami. Rodríguez es el letrado que llevaba desde hace años la demanda contra Claudia en esa ciudad, a instancias de Matías Morla.

De esta manera, el abogado Sebastián Baglietto, que administra la sucesión de Maradona con consenso de todos los herederos, presentó un escrito en el juzgado de la doctora Luciana Tedesco del Rivero en el que dejó en manos de los herederos la decisión de continuar con este litigio.

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de anoticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre los ellos”, dice el escrito, que difundió el portal Infobae.

Según ese mismo portal, a comienzos de año Baglietto habría aconsejado a Baudry que los tres herederos interesados desistan del continuar el juicio en Miami, pese a lo cual la pareja de Verónica Ojeda optó por enviar un escrito a los EE.UU.

“La presentación se realiza aparte del expediente de los departamentos. Es en realidad un documento donde los tres hijos le dicen a la justicia de Miami que su padre murió, que están en plena sucesión en Argentina y que quieren conocer y poner un administrador de los bienes de su padre en los Estados Unidos y eso incluye el juicio contra Claudia”, le señaló al periodista Martín Candalaft uno de los letrados que intervino en el proceso.