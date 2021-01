Escandalosa pelea de Connie Ansaldi y Luciana Salazar: "Desquiciada"

Connie Ansaldi, quien esta semana está como panelista invitada en Los Ángeles de la Mañana, no dudó en calificar como “dos desquiciados” a Luciana y Martín por su llamativa relación sentimental.

Al enterarse de los dichos de Connie, Luciana explotó en Twitter, compartió capturas de cuando Ansaldi la elogiaba y luego la criticaba por sus informaciones políticas, y le escribió con bronca: “¿Qué te pasó @connieansaldi? ¿La desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente? Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, ¡una pena!”.

Sin filtros, Connie le respondió: “Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT".

Ofendida, Luli expresó en la red social: “Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie. Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria”.

“Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidos y retrogradas”, agregó Salazar.

Incluso cuando la periodista Andrea Bisso preguntó qué había pasado, la modelo afirmó que llevará a la panelista a la Justicia: “No te perdiste de nada Andre, es tal cual como lo decís, todo por una grieta que se mete ella sola. Pero se va a tener que hacer cargo en la justicia de las barbaridades y mentiras que dijo. Ya una vez perdió un juicio contra Silvina Escudero”.

Por su parte, Connie afirmó sobre la pelea: "Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre”.

“Luciana está tan mal que me pide explicaciones A MÍ de por qué no la quiero más... como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. ALGUIEN QUE LE DIGA”, escribió junto a un cartel que indicaba “amiga date cuenta”.

Ante las críticas por llamar “gato” a Luciana, respondió: “No bebés, ser gato no atrasa (cada uno hace lo que puede con las armas que tiene). Ser una operadora funcional al poder SÍ atrasa (…) Y ahora déjenme que ya no quiero ni que me asocien con este ser. Después me preguntan por qué no quiero volver a la tele #CrazyPeople”.