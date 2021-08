¿Qué es lo que se dice del otro lado de Los Andes? De acuerdo a la periodista chilena Paula Escobar, especializada en espectáculos y quien sigue desde hace casi dos décadas la carrera de Vicuña, el actor "posteó desde el dolor" y lo que generó sorpresa fue su decisión de ser él quien "tome la posta" del anuncio, algo que sólo hizo cuando se separó de Carolina "Pampita" Ardohain, una ruptura tan mediática que lo obligó a marcar su posición en los medios.

"Se comenta que están realmente separados", aseguró la conductora del programa Carmen Barbieri, para darle el pie a su invitada. "Sí. La 'China' Suárez en las redes sociales se muestra en hermetismo, en total normalidad y trabajando. Mientras que en Chile, Benjamín Vicuña nos dejó impactados, porque él jamás se ha referido a su vida privada. Y fue él quien postea esta separación", contextualizó.

Que haya sido Vicuña quien blanqueó la separación es, para los chilenos, una de las claves de la noticia: ven poco probable la reconciliación. "Estamos hablando desde el dolor, desde el despecho. Yo, como periodista que lo vengo cubriendo desde hace 16 ó 17 años, creo que él sí sigue enamorado de la 'China' Suárez y que postea esto desde el dolor", sumó.

La periodista recordó el historial de Vicuña con los medios para explicar por qué creen que esta vez sí podría ser el punto final y que la decisión no se debió a una infidelidad por parte del trasandino: "Benjamín jamás se refirió a su vida privada, excepto en la separación de Pampita, que fue un escándalo internacional. Pero con la China se estabilizó. Encontramos a un Benjamín que cumplió más años, que ya no es el jovencito. Entonces, se ha caracterizado más por su trabajo, como padre de familia y no como Don Juan. Su faceta de Don Juan viene de capa caída".