Escandalosas declaraciones de Jorge Rial: "No me sorprendió que me traicionen"

El paso de TV Nostra fue corto, pero la polémica que se generó entre Jorge Rialy sus excompañeros no parecería tener fin. El conductor dio una entrevista para el ciclo de Gustavo Sylvestre en C5Ndonde tuvo duras declaraciones sobre el final del ciclo, en el que Marina Calabró, Diego Ramos y Angela Lerena eran panelistas.

“Lo que pasó con TV Nostra es que cuando lo podíamos dar vuelta todos me llevaban para el lado del espectáculo y yo lo que dije fue ‘muchachos, si me fui de Intrusos la fácil era esa’. Yo con los números que veo en la tele hubiésemos estado bárbaro”, empezó diciendo en La cocina del Gato sobre el final de su ciclo tras culminar su histórica conducción de Intrusos.

“Fue una decisión personal que la tomé en 48 horas. Solo. Mi familia se enteró que dejaba el programa a las seis y media de la tarde de ese día”, señaló Jorge, mientras que Sylvestre indagó en que “algunos de tus compañeros te castigaron”. “No me importa. Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar. No me sorprendió ninguna de las dos cosas”, lanzo, a quemarropa.

Vale recordar que tanto Marina como Diego se mostraron dolidos por enterarse del final del ciclo horas antes del anuncio de Rial. Calabró, incluso, declaró: "Confiaba en él y me dio un cachetazo", sobre lo mal que la pasó por el levantamiento del programa.

“¿Hubo traición?”, volvió a la carga el periodista y Rial fue terminante. “Sí, hubo gente que después salió a hablar”, señaló, y sus dardos parecían ir en dirección a Marina y a Diego quienes salieron a criticar su decisión de terminar el programa.

“No le avisé a nadie. A mi familia porque no la quería angustiar porque la decisión era mía. Y a algunos compañeros míos no se los anuncié para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición, gato. Hay gente que tenés alrededor que son los que le venden a los otros para que te derriben. Y yo no quería que se filtrara. Quería ser yo el que diera la noticia. Tomé esa decisión por una persona en especial que sabía que iba y traía información de todos lados”, aseguró, durísimo, sin dar nombres.

“¿Y antes no te habías dado cuenta? ¿Por qué la convocaste?”, preguntó el periodista de C5N. “Sí, lo sabía. Yo tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia. Y me di cuenta que no. Pero no pasa nada. Yo todo eso lo asumo como un error mío”, culminó Jorge Rial