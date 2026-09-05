En la madrugada de este sábado, alrededor de las 01:30 horas, personal policial que se encontraba realizando una recorrida preventiva fue alertado por radio sobre un hombre que circulaba en moto, haciendo caso omiso a la orden de detenerse que le daban efectivos de la Guardia Especial.

Ante esta situación, los oficiales de policía iniciaron una persecución en colaboración con otros móviles, partiendo desde la calle Bolivia, entre Urquiza y Luis N. Palma, e implementando un operativo cerrojo con el objetivo de interceptar al motociclista. El procedimiento se extendió hacia la zona norte de la ciudad.

Finalmente, en la intersección de Jaime de Nevares y Belgrano, la motocicleta chocó con un móvil policial perteneciente a la Sección Comando Radioeléctrico. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo y continuó su fuga a pie, hasta que fue localizado y demorado en inmediaciones de Sáenz Peña y Juan La Palma.

El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del hombre, de 22 años, por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad y Daños a Bienes del Estado.

Asimismo, se procedió al formal secuestro de la motocicleta, tratándose de una Yamaha Crypton 110cc., la cual fue verificada por personal idóneo y se constató que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una denuncia por hurto, fechado el 4 de junio de este año. La moto quedó así a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones correspondientes.