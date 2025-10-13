Un joven murió tras chocar en motocicleta este domingo por la noche en Concepción del Uruguay. Según se informó a AHORA desde la Policía, se trató de una persona de 33 años que falleció en el acto a causa del impacto. Se investiga el caso en relación a una serie de delitos ocurridos minutos antes de la fatalidad.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 23:30 en el cruce de las calles 12 del Oeste y Santa Teresita. Por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Peugeot 308 de color blanco y un motovehículo Honda Wave, sin dominio visible, ya que se encontraba cubierto para no ser identificado.

La motocicleta era conducida por el joven, quien, al arribo del personal de Comisaría Tercera y la asistencia médica, ya no presentaba signos vitales. En tanto, el conductor del vehículo de mayor porte, un joven de 18 años, resultó ileso. La Agente Fiscal en turno, Dra. Albertina Chichi, dispuso la aprehensión del conductor del automóvil mientras se investigan las circunstancias exactas del hecho. Intervino Policía Científica para las pericias.

Conexión con asaltos previos

La investigación policial se centró rápidamente en la identidad del fallecido, ya que el siniestro ocurrió inmediatamente después de dos reportes de robos a repartidores en la misma zona:

• Primer Hecho (Tentativa): un repartidor de la empresa “VOY” denunció que fue abordado por dos hombres en una motocicleta Honda Wave 110cc roja. El acompañante lo habría apuntado con una supuesta arma de fuego (tipo revólver), pero el robo no se concretó.

• Segundo Hecho (Robo Consumado): minutos después, otro empleado de mensajería fue abordado y asaltado por dos sujetos en una motocicleta 110cc roja, quienes supuestamente exhibiendo una arma de fuego sustrajeron su motocicleta SIAM QU 110cc celeste.

El elemento clave es que el damnificado del segundo robo, al ser anoticiado del hecho, se dirigió al lugar, ya que había sido a los pocos metros del ilícito y reconoció al hombre fallecido como uno de los presuntos autores del asalto.

Recuperaron la Motocicleta Robada

Horas después del fatal choque, la policía logró recuperar el motovehículo sustraído al repartidor. A las 05:20 de la mañana de hoy, personal policial fue comisionada al Barrio La Tablada por la presencia de una motocicleta sospechosamente estacionada en la zona de la planta asfáltica. En el lugar, se halló una motocicleta SIAM QU 110, tratandose de la sustraida recientemente. La motocicleta fue secuestrada y se dio intervención a la División Policía Científica, informándose de la novedad a la Unidad Fiscal en turno.